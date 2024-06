Vente OM : Frank McCourt aurait cédé à l’Arabie Saoudite 

Avec la Vente OM de l’OM par Frank McCourt à l’Arabie Saoudite, le club phocéen pourrait bientôt connaître une transformation majeure. Des rumeurs persistantes et de plus en plus crédibles confirmées du passage très bientôt de Marseille aux mains d’investisseurs saoudiens annonce une nouvelle ère.

Vente OM : Frank McCourt avait démenti, des journalistes persistent !

Frank McCourt, l’actuel propriétaire du club, avait pourtant affirmé récemment que l’OM n’était pas à vendre. En mai dernier, il déclarait dans les colonnes de La Provence : « Non, le club n’est pas à vendre. Je suis totalement impliqué. À ce stade, la question d’une potentielle vente est ridicule ». Malgré cette déclaration, Vézirian et d’autres journalistes continuent d’affirmer que McCourt serait en train de négocier secrètement la vente OM avec l’Arabie Saoudie et que l’affaire serait même sur le point d’être bouclée.

Selon Thibaud Vézirian, les discussions seraient bien avancées et la vente de l’OM pourrait se conclure très prochainement. « J’ai les certitudes et les garanties de ce qui va arriver, j’ai eu quatre ou cinq confirmations encore la semaine dernière. On me dit encore que le club est vendu, que les Saoudiens arrivent. On voit les imbrications avec le fait faut qu’ils sauvent le football français », a-t-il encore déclaré une énième fois sur Twitch.

Rachat de l’OM : les certitudes de Thibaud Vézirian

Le contexte politique français, marqué par les récentes élections législatives et la montée de l’extrême-droite, ne semble pas freiner les ambitions des investisseurs saoudiens dans le pays. Selon Vézirian, « La France est engagée pour ces investissements étrangers depuis des lustres et cela se fera pour le bien économique de la France ». Il a également souligné que de nombreux accords économiques, comme celui entre l’Arabie Saoudite et le port de Fos-Marseille, témoignent de cette dynamique positive.

Cette vente de l’OM pourrait représenter une bouffée d’oxygène pour le football français, actuellement en difficulté financière. L’arrivée de capitaux saoudiens à l’OM pourrait non seulement renforcer le club, mais également avoir un impact bénéfique sur l’ensemble du championnat de Ligue 1. Les nouveaux propriétaires potentiels paraissent prêts à investir massivement pour redonner à l’OM sa grandeur d’antan et pour dynamiser l’économie locale et nationale.

Pour l’heure, ni Frank McCourt ni les investisseurs saoudiens n’ont confirmé publiquement la transaction. Toutefois, les déclarations répétées de Thibaud Vézirian et les nombreux indices qui s’accumulent laissent penser que l’annonce de la vente de l’OM pourrait être imminente.

L’avenir de l’OM semble donc s’éclaircir, avec la promesse de jours meilleurs sous la houlette des investisseurs saoudiens. La vente imminente de l’OM pourrait bien être le tournant décisif que le club attendait depuis longtemps.