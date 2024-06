Mercato Stade rennais : 60 M€ pour Désiré Doué

Désiré Doué du Stade Rennais est courtisé par les grands clubs d’Europe ce mercato estival. Le SRFC pourrait profiter de cette concurrence plus que rude pour réaliser un deal à plus de 40 millions d’euros.

Mercato SRFC : Une offre vertigineuse au Stade Rennais

Frédéric Massara va avoir du pain sur la planche. Enrôlé cette semaine pour succéder à Florian Maurice à la tête de la direction sportive, il va devoir gérer le dossier Désiré Doué qui s’annonce comme le plus chaud du club rennais cet été. Cible du PSG et de plusieurs grands clubs européens européens comme Chelsea et le Bayer Leverkusen, le jeune attaquant du Stade Rennais intéresse également Manchester United et Arsenal FC, selon The Guardian.

Un fort intérêt qui devrait forcément faire grimper les enchères. Le média anglais avance, en effet un possible transfert autour des 40 millions d’euros. Un montant qui pourrait être accompagné de gros bonus pouvant faire monter la note à 60 millions d’euros.

Si les Gunners se sont positionnés, avec une prise de renseignement pour connaître les conditions du Stade Rennais, on retrouve surtout Chelsea FC, très actif depuis plusieurs semaines sur la même cible. Selon nos sources, les Blues font le forcing pour tenter de convaincre le SRFC de lui céder Désiré Dou. Pour l’heure, l’attaquant prend le temps de la réflexion avant de décider de la trajectoire à donner à sa carrière, surtout parce que le PSG s’est intéressé à son cas.

Mercato Stade Rennais : Désiré Doué veut le PSG

Desiré Doué est très convoité, et le Stade Rennais pourrait avoir du mal à le retenir face à l’intérêt des grands clubs européens, notamment le PSG. Le club parisien, toujours en quête de jeunes talents pour renforcer son effectif, pourrait bien être tenté de faire une offre substantielle pour s’attacher les services de Doué. Son profil pourrait parfaitement coller avec les idées de jeu de Luis Enrique. Le numéro 33 de Rennes peut jouer dans plusieurs positions, que ce soit au milieu de terrain ou sur le front de l’attaque.

Selon plusieurs indiscrétions, le joueur ne serait pas contre une arrivée dans la capitale française. Son agent Moussa Sissoko souhaiterait également le placer chez les Rouge et Bleu. Le Rennais a d’ailleurs envoyé quelques signaux sur ses réseaux sociaux qui laissent penser qu’il souhaite rejoindre les champions de France. Le mercato estival s’annonce donc particulièrement mouvementé pour le Stade Rennais, avec un dossier qui pourrait rapidement devenir brûlant. Reste à voir si les ambitions parisiennes se concrétiseront et si le jeune joueur prendra comme il semble le souhaiter la direction de la capitale.