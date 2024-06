Mercato Stade Rennais : Ça se précise pour Désiré Doué

Désiré Doué suscite les convoitises européennes, et pourrait bien devenir la plus grosse vente du Stade Rennais, le milieu souhaite prendre son temps pour choisir son avenir.

Le stade Rennais fait monter les enchères pour Désiré Doué

Ce ne sont pas les demandes qui manquent pour Désiré Doué. Ciblé par énormément de clubs européens majeurs, le milieu de 19 ans aurait demandé à ses dirigeants du Stade Rennais d’étudier les offres mises sur la table par les différents clubs. Le joueur conscient qu’il pourrait devenir le joueur le plus cher de l’histoire du club breton, fais monter les enchères.

De son côté, le Stade Rennais fait lui aussi monter les enchères, puisqu’il n’a entamé aucune discussion avec aucun club. Les clubs enclins à l’acheter se battent entre eux pour le moment, faisant grimper le prix avec des surenchères toujours plus grosses pour Désiré Doué.

L’avancée des grands clubs pour Désiré Doué

Les cadors de Premier League en rêvent, mais concrètement, seul Chelsea et Arsenal se sont positionnés dessus. Et cela n’est pas sans nous rappeler précédentes batailles lors des mercatos comme Mykhailo Mudryk ou Benjamin Sesko plus récemment. Mais qu’en est-il des offres ? Selon Le 10Sport, Arsenal est venu aux renseignements, sans aucune offre concrète. Les Blues, eux, se sont clairement positionnés sur le dossier, mais Désiré Doué n’est pas vraiment chaud pour rejoindre Chelsea et préfère prendre son temps pour réfléchir.

Du côté de l’Allemagne, ce sont le Bayer Leverkusen et le Bayern Munich qui sont séduits par le jeune milieu de terrain. Du côté de Leverkusen, le club a clairement exprimé son envie de l’enrôler, mais financièrement cela semble compliqué. À voir si les potentielles ventes de Jérémie Frimpong et de Jonathan Tah pourraient débloquer la situation. Pour le Bayern, cela semble plus simple. Bien qu’ils cherchent à vendre énormément de joueurs, financièrement le dossier est jouable. La complexité du dossier les pousserait même à agir rapidement et ils pourraient avancer.

Enfin, du côté du PSG, Désiré Doué n’est pas une priorité. Bien que le club apprécie le joueur, le club parisien ne souhaite pas se mêler à la bataille. Occupés par le dossier Julian Alvarez ou par celui d’un milieu de terrain moins offensif en la personne de Joao Neves.