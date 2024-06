Mercato SRFC: De Milan, Frédéric Massara au Stade Rennais !

Frédéric Massara prend les rênes du Stade Rennais F.C. en tant que directeur sportif à partir de la saison 2024/2025. Le SRFC négociait avec le dirigeant italien depuis le départ de Florian Maurice à l’OGC Nice.

Mercato SRFC : Frédéric Massara, un directeur sportif de renom au Stade Rennais

Ancien joueur professionnel avec plus de 450 matchs à son actif, Frédéric Massara a d’abord fait ses preuves en tant qu’entraîneur adjoint avant de se spécialiser dans le recrutement. En 2011, il rejoint l’AS Roma et devient directeur sportif en 2016. Après un passage à l’Inter Milan et au Jiangsu Suning avec Walter Sabatini, il retourne à Rome.

En 2019, Massara est nommé directeur sportif de l’AC Milan. Avec Paolo Maldini, il construit l’équipe championne de Serie A en 2022 et demi-finaliste de la Ligue des Champions en 2023. Ils reçoivent le prix de meilleur directeur sportif de l’année lors des Globe Soccer Awards 2022.

Le club a officialisé sur sa venue dans un communiqué relayé sur ses médias ce lundi 10 juin.

Le Stade Rennais F.C. lance la révolution Massara

À Rennes, Frédéric Massara pilotera la politique sportive du club, depuis la formation jusqu’à l’équipe professionnelle, en collaboration étroite avec Olivier Cloarec, Président Exécutif – Directeur Général du SRFC. Il débutera ses fonctions au Stade Rennais en juillet 2024.

Cette nomination s’inscrit dans une stratégie de développement sur le long terme du Stade Rennais FC, axée sur une ambition sportive de haut niveau pour l’équipe professionnelle et un centre de formation parmi les meilleurs d’Europe. Dans les années à venir, Rennes attend sortir plus de joueurs avec un plus grand potentiel de son centre de formation en même temps qu’il compte réaliser de grosses percées dans les compétitions européennes ainsi qu’en Ligue 1.