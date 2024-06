Mercato OM : Avant De Zerbi, un départ douloureux se profile

Avec l’arrivée de Roberto De Zerbi, l’OM procédera nécessairement à une refonte de son effectif. Le club phocéen envisagerait de se séparer de Samuel Gigot durant ce mercato estival.

Mercato OM : Aucune prolongation pour Samuel Gigot

L’Olympique de Marseille s’apprête à entrer dans une phase importante de son mercato. Le club phocéen, qui est sur le point de nommer Roberto De Zerbi comme entraîneur, va devoir faire face à des décisions importantes pour son futur. La première mission du technicien italien sera de collaborer avec le président de k’OM pour définir les contours de l’effectif.

Connu pour sa capacité à renouveler l’équipe lors des périodes de transfert, Pablo Longoria se trouve cet été dans une situation économique délicate. Privé des compétitions européennes pour la saison prochaine, le club doit impérativement réduire sa masse salariale. Cela implique des départs de joueurs durant ce mercato estival. Et Samuel Gigot, malgré son rôle de vice-capitaine, n’est pas épargné.

Avec un contrat expirant en juin 2025 avec l’OM, le défenseur français a de grandes chances de quitter le club gratuitement l’année prochaine si aucune prolongation n’est envisagée. Jusqu’à présent, selon La Provence, aucune discussion pour renouvellement de son bail n’a été initiée, poussant ainsi l’OM à envisager sa vente dès cet été pour éviter une énorme perte financière la saison prochaine.

Les négociations pour son transfert ont déjà débuté

Samuel Gigot, qui avait rejoint l’OM à l’été 2022, a rapidement conquis le cœur des supporters grâce à son engagement et son agressivité sur le terrain. Cependant, sa saison 2023-2024 a été marquée par des blessures qui ont impacté sa régularité. Malgré ces obstacles, il reste très prisé sur le marché des transferts.

Les clubs anglais et turcs discutent activement avec l'OM pour Samuel Gigot, les candidats devront se rapprocher d'une somme à 2 chiffres.

Aucune prolongation n'est envisagée. Le joueur s'est fait une raison de son départ.



La source assure que des clubs anglais et turcs, dont Trabzonspor, ont manifesté leur intérêt et ont déjà entamé des discussions avec l’OM afin de boucler sa signature. Le transfert de Sameul Gigot pourrait donc être une solution pour le club marseillais afin de récupérer des fonds et réduire sa masse salariale.

Reste à savoir si les négociations aboutiront pour toutes les parties impliquées. La direction de l’Olympique de Marseille espère faire de la place au sein de son effectif tout en respectant les exigences sportives du nouvel entraîneur, qui sera à priori Roberto De Zerbi.