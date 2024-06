Mercato OM : Longoria lâche un indice pour Roberto De Zerbi

Sauf énorme surprise de dernière minute, Roberto De Zerbi sera le nouvel entraîneur de l’OM. Le président Pablo Longoria a livré un indice sur cette grosse prise.

Plus que des formalités administratives à régler pour Roberto De Zerbi

Sans entraîneur depuis la fin de l’aventure de Jean-Louis Gasset, l’Olympique de Marseille est sur le point de frapper l’un des plus gros coups de ce mercato estival. Considéré l’un des meilleurs entraîneurs de la Premier League et placé dans le collimateur de plusieurs grands clubs européens comme le FC Barcelone (avant la nomination de Hansi Flick) et Manchester City pour remplacer éventuellement Pep Guardiola, dont le contrat expire en juin 2025, Roberto De Zerbi a dit oui à l’OM.

En fin de contrat avec Brighton, le technicien italien de 45 ans est attendu sur la Canebière prochainement pour signer son contrat. Ce dimanche soir, Fabrizio Romano assure qu’il ne reste plus que des formalités administratives à régler pour l’arrivée de Roberto De Zerbi à Marseille.

« Roberto de Zerbi et l’Olympique de Marseille, place aux formalités administratives… et puis c’est parti », écrit le spécialiste mercato sur sa page Twitter. Après plusieurs semaines de recherches, le club phocéen touche au but, si bien que son président a décidé de souffler un peu.

Pablo Longoria en congés avant Roberto De Zerbi

Après les pistes Paulo Fonseca et Sergio Conceiçao, l’OM tient son nouvel entraîneur. Apparue il y a seulement quelques jours, la piste de l’Italien s’est rapidement soldée par un accord avec les dirigeants marseillais.

Soucieux de nommer au plus vite le successeur de Jean-Louis Gasset pour commencer à travailler sur l’ossature de l’équipe pour la saison prochaine, le président marseillais a mis toutes les chances de son côté pour parvenir à un accord avec l’ancien coach de Brighton, Roberto De Zerbi.

Désormais sûr de son coup, Pablo Longoria s’est accordé quelques jours de repos loin de Marseille, preuve que l’arrivée de Roberto De Zerbi sur le banc olympien est bel et bien bouclée et l’officialisation imminente, à en croire le quotidien La Provence.