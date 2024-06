RC Strasbourg : Habib Diarra blessé, le verdict tombe !

Bonne nouvelle pour le milieu de terrain sénégalais Habib Diarra. Les résultats des examens médicaux réalisés après sa grave blessure sont rassurants.

Habib Diarra indisponible pendant quelques semaines

Le RC Strasbourg peut maintenant pousser un ouf de soulagement. Le milieu de terrain sénégalais, Habib Diarra va rejoindre l’équipe de Patrick Vieira dans quelques semaines après sa blessure.

Habib Diarra a contracté une grave blessure lors du match du Sénégal contre la Mauritanie le 10 juin dernier, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Le Sénégalais a été victime d’un tacle sévère du défenseur mauritanien Khadim Diaw. Il a été contraint de sortir à la mi-temps. Les examens médicaux réalisés sont rassurants. D’après L’Équipe, les examens ont confirmé qu’il souffre d’une entorse à la cheville. Sa convalescence devrait durer environ trois semaines.

Habib Diarra devrait être disponible pour la reprise de l’entraînement des Alsaciens le 24 juin prochain, mais il a obtenu une permission pour prolonger son repos. C’est une bonne nouvelle pour le RC Strasbourg qui craignait le pire pour son milieu de terrain.

Touché à la cheville avec le Sénégal, et à l'arrêt pendant trois semaines, le milieu Habib Diarra devrait pouvoir revenir à temps pour la préparation avec Strasbourg.



Khadim Diaw regrette son vilain tacle

Après avoir été largement critiqué sur les réseaux sociaux pour cet incident avec Habib Diarra, Khadim Diaw a pris la parole pour s’excuser publiquement suite à son tacle maladroit.

« Cher Habib, Le football est joli de ses gestes techniques, ses dribbles, ses buts et ses tacles. Mais celui que tu as subi hier de ma part n’en fais pas partie, je le reconnais. Après avoir vu et revu l’action, je me suis rendu compte de sa gravité et pour cela je te présente mes plus sincères excuses. À chaud je n’en mesurais pas l’impact certes mais je puis t’assurer, mon frère, que cela n’a été nullement intentionnel », a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux.