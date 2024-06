Mercato OM : RC Lens et le SRFC contrarient Mehdi Benatia

Avec l’arrivée de Roberto De Zerbi à l’OM dans les prochaines heures, Mehdi Benatia va pouvoir lancer le mercato du club phocéen. Le RC Lens et le SRFC ne semblent pas vouloir faciliter la tâche des dirigeants marseillais puisqu’ils viennent de s’inviter sur une belle piste convoitée par le bras droit de Pablo Longoria.

Sur une piste mercato, Benatia se heurte à la concurrence de Nayef Aguerd

Le mercato de l’Olympique de Marseille, jusque-là suspendu à la nomination d’un nouvel entraîneur, va pouvoir véritablement commencer. Même si les dirigeants de l’OM, Pablo Longoria et Mehdi Benatia, avaient toujours des cibles en vue, ils ne pouvaient finaliser des transferts sans connaître les plans de jeu de leur prochain coach. Maintenant que Roberto De Zerbi a signé son contrat et va commencer à travailler pour le club, le conseiller sportif Mehdi Benatia est plus libre pour finaliser certains dossiers en attente.

Le problème pour l’ancien joueur est que le dynamisme du mercato a fait apparaître une grosse concurrence sur un de ses dossiers chauds. Le Stade Rennais s’intéresse désormais au défenseur central marocain Nayef Aguerd (auteur de 58 matchs et de 4 buts sous le maillot de West Ham). Le joueur de 28 ans, ouvert à un départ du club anglais, accordait jusque-là sa priorité à l’OM. Désormais, avec l’intérêt du Stade Rennais, qui est considéré comme un des clubs français les plus stables, il pourrait changer sa décision.

Mercato OM : La concurrence de Rennes et Lens pour Nayef Aguerd s’intensifie

Mais à côté de l’intérêt du SRFC pour cette cible de l’Olympique de Marseille, il y a également le RC Lens. En effet, le nouvel entraîneur du Racing Club de Lens, le Belge Will Still, apprécie également le profil de Nayef Aguerd. Il aimerait le recruter pour en faire le fer de lance de la défense lensoise la saison prochaine. Cette perspective de jouer un rôle essentiel dans un effectif brouille davantage les idées de Nayef Aguerd, qui sait qu’il ne sera qu’une option à l’OM.

Même si Marseille est le bon club à rejoindre en termes de prestige, le Stade Rennais et le RC Lens sont les deux formations qui peuvent garantir un rôle important au natif de Kénitra (Maroc). Quoi qu’il arrive, côté OM, Roberto De Zerbi, qui a déjà parlé aux différentes cibles de l’Olympique de Marseille pour ce mercato estival, peut toujours suggérer des noms de joueurs qu’il a en tête.