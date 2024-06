Mercato ASSE : La situation se décante pour Irvin Cardona

L’ASSE vient de recevoir une bonne nouvelle, en provenance du FC Augsbourg en Allemagne. Elle est relative au transfert d’Irvin Cardona.

ASSE : Augsbourg se montre exigent pour Irvin Cardona

L’ASSE attend toujours sa première recrue, sous l’ère Kilmer Sports. Ce premier renfort devrait être Irvin Cardona (26 ans), la priorité d’Ivan Gazidis lors de ce mercato d’été. Mais le nouveau président de l’AS Saint-Etienne se heurte aux exigences inattendues des dirigeants du FC Augsbourg. Ils sont désormais très attentifs pour l’attaquant prêté à l’ASSE en janvier 2024.

Ce dernier était pourtant indésirable en Bavière en début de saison dernière ! Toutefois, la situation pourrait se décanter pour l’ASSE et Irvin Cardona, dans les prochains jours. L’arrivée d’un attaquant au FC Augsbourg est annoncée.

Essende arrive pour déclencher le départ de Cardona

Selon les informations de Sky, le club de Bundesliga s'apprête à recruter Samuel Essende (26 ans). Il s'agit d'un ex-attaquant du SM Caen, transféré à Vizela au Portugal en janvier dernier. D'après la source, le club bavarois est en passe de conclure le transfert du néo-international Congolais (1 sélection). Elle annonce un accord total entre Augsbourg et Vizela, ainsi qu'un contrat de 4 saisons pour Samuel Essende. Quant à l'indemnité de transfert, elle serait de 4 à 5 M€ (bonus inclus).



… as first via @lequipe!



▫️Total agreement between Augsburg and Vizela is close to be done

▫️Medical soon

▫️Contract until 2028

▫️Transfer fee: €4-5m with bonuses included!



26 y/o striker Essende,… pic.twitter.com/NgzQEjjQh3— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 18, 2024

L’avant-centre natif de Montfermeil est attendu à Augsbourg, pour y passer la visite médicale préalable à sa signature. En effet, si le club allemand s’offre Samuel Essende, cela va ouvrir grandement la porte de sortie à Irvin Cardona. Ce qui est une excellente nouvelle pour l’ASSE.