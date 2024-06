ASSE : Le plan de Ivan Gazidis pour le mercato

Désormais propriétaire de l’ASSE, Ivan Gazidis va devoir sortir le chéquier pour signer des renforts pour la nouvelle saison. Olivier Dall’Oglio veut des recrues presque à tous les postes et dans les bureaux du club, les lignes bougent bien.

Mercato ASSE : Ivan Gazidis règle le cas Olivier Dall’Oglio

L’AS Saint-Etienne est officiellement dans une nouvelle ère depuis le rachat du club par le groupe Kilmer Sport. Le club passe désormais sous les ordres de Ivan Gazidis qui n’a pas tardé à poser ses premiers pas avec des décisions clés pour le bien du club.

L’un des premiers problèmes réglés concerne le poste d’entraîneur de l’ASSE. Olivier Dall’Oglio, qui a guidé les Verts à la montée en Ligue 1, est conforté à son poste. Arrivé au club en décembre 2023, le technicien de 60 ans s’était engagé jusqu’en juin 2024 mais assorti d’une année supplémentaire en cas de montée.

Dall’Oglio a fait sa part du contrat et n’attend désormais plus qu’un communiqué officiel le confirme comme entraîneur de l’ASSE. Cependant, tout est clair dans les idées de Gazidis. « Il a une bonne connexion avec le vestiaire, il n’y a pas de raison de revenir là-dessus », a-t-il confié comme le rapporte RMC Sport.

Une série de réunions pour décider du mercato de l’ASSE

En attendant d’attaquer le mercato, les dirigeants de Saint-Etienne se contentent d’abord de faire un travail en coulisses. D’après RMC Sport, « tous les techniciens d’hier et d’aujourd’hui se sont ainsi retrouvés pendant de longues heures, sans interruption depuis ce 3 juin pour lancer des pistes pour le mercato ».

Tout se cuisine dans un silence total, à l’abri des regards. Cependant, le club a déjà enregistré les départs de Dylan Chambost qui s’est engagé en MLS à Columbus Crew, tandis que Maxence Rivera a rejoint Dunkerque.

Plusieurs dossiers en instance

Si l’ASSE se montre pour le moment très discret sur le mercato, les dirigeants savent qu’il y a tout de même des dossiers chauds sur la table à régler. Aymen Moueffek, Michael Nadé, Gauthier Larsonneur, Anthony Briancon, Florian Tardieu, Benjamin Bouchouari et Lamine Fomba sont pour la plupart en fin de contrat et le club forézien devra trancher. L’objectif de l’équipe de Ivan Gazidis est de bâtir une équipe de niveau Ligue 1 pour y rester aussi longtemps que possible.