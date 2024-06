FLASH Mercato : Un crack a signé au Clermont foot

Le Clermont foot obtient un autre renfort. Le milieu de terrain français Johan Gastien a prolongé son contrat avec le club auvergnat.

Johan Gastien prolonge son bail avec le Clermont foot

Le mercato estival s’anime du côté du Clermont foot. Les dirigeants clermontois préparent déjà la saison prochaine après la relégation de l’équipe en Ligue 2 à la fin de cette campagne. Le club auvergnat a annoncé ce mardi 18 juin 2024, la prolongation du contrat du milieu de terrain français Johan Gastien.

« Le Clermont Foot 63 est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Johan Gastien. Notre milieu de terrain défensif de 36 ans s’est engagé pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en juin 2026 », indique le club dans un communiqué sur son site officiel.

Johan Gastien veut participer aux succès du club la saison prochaine. « Je ne voulais pas partir sur un échec, je suis un compétiteur », a-t-il réagi après la prolongation de son bail. "Notre divin chauve", comme certains supporters aiment le surnommer, s'est refait une beauté pour l'occasion ! 😉



"Notre divin chauve", comme certains supporters aiment le surnommer, s'est refait une beauté pour l'occasion ! 😉

Johan Gastien dévoile ses ambitions

Arrivé au Clermont foot en juillet 2018 en provenance du Stade Brestois, Johan Gastien a rapidement comblé les attentes de ses dirigeants. Avec 191 matchs, dont 186 en tant que titulaire, il est devenu un taulier de l’équipe clermontoise depuis six saisons. Johan Gastien a encore la gnaque.

« Mes objectifs pour la saison prochaine sont de reprendre beaucoup de plaisir sur le terrain, de regagner des matchs et pourquoi pas remonter le plus vite possible. L’année prochaine, je serai certainement le plus ancien du vestiaire, je vais pouvoir apporter mon expérience du haut niveau aux plus jeunes, je suis content d’avoir ce rôle-là. Revenir en Ligue 2 en prolongeant de deux saisons, c’est un peu comme un nouveau départ pour moi », a ajouté le milieu de terrain français.

Johan Gastien n’est pas le seul renfort de l’équipe cet été. La direction du Clermont a déjà signé un contrat professionnel à Soumaela Traoré le mardi 28 mai dernier. Ce jeune défenseur de 19 ans s’engage pour un an avec les Clermontois.