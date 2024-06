Mercato RC Strasbourg : C’est confirmé, un crack arrive !

Les dirigeants du RC Strasbourg sont en pleine négociation avec Chelsea FC pour obtenir le prêt d’un milieu de terrain brésilien cet été.

Le RC Strasbourg attend un nouveau renfort

Le RC Strasbourg a besoin de renforts cet été pour mieux démarrer la saison prochaine. Les Alsaciens ont rencontré des difficultés cette saison avant de se maintenir en Ligue 1.

Avec une série de départs déjà confirmés, dont Kevin Gameiro, Jean-Eudes Aholou et Ibrahima Sissoko, le technicien français, Patrick Vieira doit faire un renouvellement de son effectif. De nouvelles pépites sont attendues.

À lire Mercato : Le PSG déjà fixé sur le tarif pour Antonio Silva

Selon les informations de The Athletic, le RC Strasbourg négocie avec Chelsea FC, un nouveau prêt du milieu de terrain brésilien, Andrey Santos. Ce dernier a rejoint le Racing en février dernier. Il n’avait pas obtenu de temps de jeu au Chelsea FC en raison de la forte concurrence à son poste. Il a alors été prêté au Racing.

Sous ses nouvelles couleurs, Andrey Santos a montré de belles qualités. Il s’est rapidement adapté au jeu des Bleus et a obtenu la confiance de Patrick Vieira. Il a été l’un des artisans du maintien du RC Strasbourg dans l’élite. Les dirigeants strasbourgeois envisagent de le conserver pour la saison prochaine, mais Chelsea a demandé le retour de la pépite brésilienne. 🚨 Breaking : Andrey Santos will stay or go on loan depending on the situation of Conor Gallagher . Both players want to stay but it will be difficult to keep both happy in a packed midfield so definitely one will leave #Chelsea ( Andrey Santos loan or Gallagher permanent).… pic.twitter.com/p3YFjPzltt— CFCBlueNews (@CFCBlueNews) June 18, 2024

Chelsea revient sur sa décision

Les négociations se poursuivent entre ces deux équipes qui appartiennent au groupe BlueCo, et Patrick Vieira pourrait bientôt recevoir une réponse favorable des dirigeants anglais. Selon The Athletic, le club londonien serait sur le point de prêter à nouveau Andrey Santos au RC Strasbourg.

L’international brésilien va entamer la présaison avec Chelsea avant de connaître sa prochaine destination. Le FC Porto suit aussi la situation du joueur et serait prêt à l’accueillir cet été.