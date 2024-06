FLASH Mercato : Le PSG officialise sur coup 10 signatures !

Le mercato estival bat son plein au PSG. Après le gardien russe Matvey Safonov, le club de la capitale a annoncé dix signatures en même temps ce mercredi après-midi.

Le PSG renforce son centre de formation

Alors que les supporters attendent toujours de connaître l’identité du remplaçant de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain vient d’annoncer dix recrues pour son centre de formation. Avec la mise sur pied d’un nouveau championnat réservé aux centres de formation par la Fédération Française de Football et la Ligue de Football Professionnel, le PSG profite de cette occasion pour relancer son équipe réserve après sa fermeture en 2019.

En attendant de connaître le nom de l’entraîneur de cette équipe, le PSG procède déjà au recrutement avec l’annonce ce mercredi de la signature de dix joueurs nés entre 2004 et 2007, qui vont intégrer le centre de formation dès le mois de juillet. Il s’agit notamment d’un gardien de but, deux défenseurs, quatre milieux de terrain et trois attaquants.

Dans son communiqué officiel, le club du président Nasser Al-Khelaïfi n’a pas précisé pour quelle équipe chaque joueur avait été recruté. Le Champion de France s’est juste contenté d’annoncer que ces dix nouveaux joueurs vont intégrer les effectifs du centre de formation.

La liste des 10 nouveaux titis

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature de dix nouveaux jeunes au sein du Centre de formation. ✍️— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 19, 2024

Sur son site officiel, le Paris Saint-Germain écrit notamment que « le gardien de but Bryan Francillonne (Nanterre ENT.S), le défenseur Noham Kamara (US Torcy), les milieux de terrain Gueladan Doue (USL Dunkerque), Lenny Lankoso (FC Chambly) et Rayan Abo El Nay (Jeanne d’Arc Drancy) ainsi que les attaquants Enzo Legrix (Association Paris Saint-Germain), Salah-Dine El Mezouari (Racing Club de France Football) et Zanga Kone (Sainte-Genevièvre-des-Bois) s’engagent avec le Club jusqu’en 2025 », et « Mathias Lavenette (US Torcy) signe, quant à lui, jusqu’en 2026, tandis que Paul Caumeil (FC Bouliac) sera parisien jusqu’en 2027. »

Pour rappel, l’an dernier, les Rouge et Noir ont terminé à la quatrième place du podium des centres de formation suite au classement publié par la Fédération Française de Football.