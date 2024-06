PSG : Nasser Al-Khelaïfi acte une importante signature !

Dans les tuyaux depuis quelques jours, une importante signature vient d’être officialisée pour le PSG. Nasser Al-Khelaïfi poursuit sa politique de développement du club de la capitale.

Le PSG signe un partenariat avec le MC Alger

Il y a quelques jours, le journaliste algérien Mohamed Lekhal révélait que le Paris Saint-Germain avait conclu une collaboration avec le club du MC Alger. Une visite dans la capitale algérienne était annoncée pour le 11 juin afin de finaliser cet accord. Et c’est désormais chose faite. Ce mercredi, le Mouloudia Club d’Alger et le Paris Saint-Germain ont officialisé un accord pour un partenariat.

Un accord qui a été signé en présence de Roni Tohme, directeur général de la fondation Ooredoo Algérie, de Fabien Dilem, directeur général régional du PSG, et d’Hakim Hadj Redjem, président du conseil d’administration du MC Alger. Un partenariat à l’initiative du sponsor commun Ooredoo et qui aura pour objectif de contribuer au développement du football, notamment en termes de formation.

Des activités futures entre les deux clubs ont ainsi été discutées durant cette réunion. D’ailleurs, un match amical serait au programme entre les deux équipes dans les mois à venir. Pour rappel, le MC Alger est entraîné par le Français Patrice Beaumelle. Plusieurs anciens joueurs de Ligue 1, notamment Djamel Benlamri et Youcef Belaili, évoluent dans ce championnat.

« Ooredoo participe en Algérie et au PSG dans leur projet de contribuer au développement du football. À travers cette initiative sportive de haut niveau, Ooredoo Algérie a pour objectif d’élever le niveau de ses partenaires sportifs et de leur donner l’opportunité de bénéficier des expériences et expériences de l’élite du football mondial », peut-on lire dans le communiqué publié par les deux clubs. Un pas de plus pour le club entraîné par Luis Enrique dans sa politique de développement mondial.