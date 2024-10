Clasico OM-PSG : Christophe Dugarry met en garde le Paris SG  

Le consultant français Christophe Dugarry s’est prononcé sur le Clasico qui se tiendra entre l’OM et le PSG au Vélodrome. Il prévient les Parisiens avant ce choc.

L’OM peut-il surprendre le PSG ?

L’OM et le PSG ont rendez-vous dimanche prochain au stade Vélodrome pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1. Un match très important pour les deux rivaux historiques. Le consultant français Christophe Dugarry estime que l’Olympique de Marseille a toutes les cartes en main pour venir à bout du Paris Saint-Germain lors de ce Clasico. Roberto De Zerbi dispose d’un effectif capable de poser de problèmes aux Parisiens.

« Je trouve que ça serait une terrible désillusion si Marseille n’était pas capable de répondre à ce Paris Saint-Germain-là. On a parlé des joueurs, on a parlé du recrutement, on a parlé de l’investissement de l’actionnaire, tous les voyants sont au vert. Moi, je m’attends à ce que Marseille fasse beaucoup, beaucoup de mal au Paris Saint-Germain. Gagner, on sait tous ce qu’est le football et un coup de sifflet de l’arbitre ou une erreur défensive… On ne sait pas ce qu’il peut se passer. Mais moi, j’attends que Marseille pose énormément, énormément de problèmes. Je ne m’attends pas à autre chose, je ne m’attends pas au fait de se rapprocher (du PSG). », a déclaré Christophe Dugarry dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC Sport.

Pour Dugarry, l’OM doit viser plus haut que la simple qualification pour une compétition européenne. L’ancien international français pousse l’OM à se battre pour le titre de champion de France cette saison et mettre fin à la domination du PSG.

« Il faut y aller. Comme je disais en début de saison, il faut être capable de rêver. Il faut que ces joueurs de l’Olympique de Marseille soient capables de tous jouer à 120 % car ça sera la seule solution pour bouger ce Paris Saint-Germain qui paraît quand même habité d’un tel manque de confiance en son collectif. », a-t-il ajouté.

L’Olympique de Marseille occupe provisoirement la troisième place au classement avec 17 points en 8 journées. De son côté, le PSG prend la première place au classement avec 20 points, à égalité de points avec le deuxième, l’AS Monaco (20 points).