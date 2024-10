Avant le choc face au PSV, le PSG lâche un cinglant communiqué

Dans le viseur de la LFP après les chants homophobes de ses supporters lors du match de Ligue 1 contre le RC Strasbourg, le PSG a publié un cinglant communiqué à quelques heures du choc de Ligue des Champions face au PSV Eindhoven.

PSG : Zéro tolérance face aux chants homophobes

Suite aux chants homophobes entendus lors du match contre le RC Strasbourg (4-2), samedi soir, à l’occasion de la huitième journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a fermement condamné ces agissements et a adressé un avertissement sans équivoque à son public.

Dans un communiqué officiel, le club de la capitale a rappelé que ces insultes n’avaient pas leur place dans les tribunes du Parc des Princes et qu’elles pouvaient entraîner l’arrêt du match. Le président Nasser Al-Khelaïfi et les siens ont notamment insisté sur les valeurs de respect et d’inclusion, soulignant que le stade était un lieu ouvert à tous, sans distinction.

L’adresse du PSG à ses supporters

« À quelques heures d’une nouvelle rencontre de Ligue des Champions dans votre stade, le Paris Saint-Germain souhaite vous adresser un message capital à la bonne tenue du match. Les chants entonnés lors de la dernière rencontre à domicile face à Strasbourg n’ont pas leur place dans l’enceinte du Parc des Princes.

Le Paris Saint-Germain ne saurait accepter ce type de comportement ou de message. Parce que le Paris Saint-Germain est une grande famille et vise l’excellence collective, sur et en dehors du terrain, nous invitons tous nos supporters à tout donner en tribune, mais dans l’unique but de soutenir notre équipe. Le respect est une des valeurs clés de notre club.

Le Parc est un lieu de rassemblement ouvert à tous les passionnés de football. Contre l’homophobie, le racisme et toutes les formes de discrimination, nous formons une seule et même équipe. Par ailleurs et à titre de rappel, ces chants, comme tout chant à caractère discriminatoire, ont également des conséquences sportives sur la tenue d’un match.

Ce dernier pourrait être arrêté, tant par les institutions que par le club lui-même, voire déclaré perdu. Ce risque ne plane pas uniquement sur la rencontre du soir, mais sur tous les matchs disputés par le club. Vous comptez sur votre équipe, le Paris Saint-Germain compte sur vous », écrit le champion de France en titre sur son site officiel.