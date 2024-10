OM : Un protégé de Roberto De Zerbi en prend encore pour son grade

Roberto De Zerbi continue de chercher le bon équilibre pour son groupe de l’OM. Si le club phocéen brille sur le plan offensif grâce notamment à Mason Greenwood, Elye Wahi peine à répondre aux attentes malgré la pleine confiance du technicien italien.

OM : Elye Wahi sous le feu des critiques

Le recrutement d’Elye Wahi par l’OM fait déjà l’objet de nombreuses interrogations. Recruté pour 30 millions d’euros en provenance du RC Lens, l’attaquant français peine à convaincre depuis son arrivée à Marseille. Buteur lors de la première journée de Ligue 1, il a fallu attendre la huitième journée pour revoir l’ancien de Montpellier retrouver le chemin des filets. Une façon pour lui remercier Roberto De Zerbi pour sa confiance renouvelée.

Malgré son but contre son club formateur, l’attaquant français, jeune protégé de Roberto De Zerbi, continue d’essuyer des critiques. Kevin Diaz, ancien joueur de l’OM, a vivement critiqué les performances de Wahi. Intervenant dans l’After Foot, l’ancien milieu de terrain a souligné le manque d’implication de l’attaquant marseillais :

« La question n’est pas de savoir s’il peut marquer des beaux buts. Ce qui compte, c’est ce que tu fais pendant les 88 autres minutes. Et à partir du moment où tu n’es pas capable de jouer pour les autres, pour l’équipe, même si tu es avant-centre, […] tu ne seras pas jugé sur le but que tu vas mettre », a-t-il déclaré.

Elye Wahi, un pari risqué pour Roberto De Zerbi ?

Pour appuyer ses critiques, Diaz a mis en avant l’exigence du haut niveau. Il a rappelé que les grands joueurs doivent être performants pendant toute la durée d’un match et pas seulement lors d’actions individuelles. « C’est tous les week-ends, pendant 90 minutes, où tu dois être inspiré dans tes déplacements et tes replacements, dans tes appels, dans tes prises d’espace, pas forcément pour toi mais pour libérer quelqu’un, quand il faut défendre et attaquer », a-t-il insisté.

Les critiques de Kevin Diaz rejoignent celles d’une partie des supporters de l’OM. Ces derniers s’impatientent de voir Elye Wahi, qui bénéficie d’une grande confiance de Roberto De Zerbi, de confirmer les espoirs placés en lui. Le prix élevé du transfert et les attentes élevées qui en découlent mettent une pression supplémentaire sur le jeune attaquant. Le but contre les Héraultais est peut-être celui de la libération pour l’ancien Lensois.