Le Stade Rennais en quête d’identité : Le système à trois derrière remis en question

Le Stade Rennais est sur courant alternatif cette saison en championnat. Julien Stéphan tente différents systèmes pour faire asseoir son système de base pour relancer l’équipe. Mais la machine peine à prendre au point de remettre en question le choix à trois défenseurs centraux fait par l’entraîneur du SRFC.

Le Stade Rennais face à un dilemme tactique : Maintenir ou abandonner le 3-4-3

Le Stade Rennais est à la recherche de solutions. Après un début de saison poussif et un match nul arraché dans les dernières minutes à Brest, le système à trois défenseurs mis en place par Julien Stéphan est de plus en plus remis en question. Les performances rennaises avec ce schéma tactique ont été mitigées.

L’équipe a souvent paru empruntée, incapable de produire un jeu offensif fluide et efficace. Les joueurs semblaient plus préoccupés par la solidité défensive que par la construction du jeu. Si le système à trois derrière n’a pas permis au SRFC de retrouver la solution, le changement de système opéré par Stéphan en fin de match face au Stade Brestois a apporté un vent de fraîcheur.

Avec un retour à quatre défenseurs, les Rennais ont montré un visage plus offensif et ont réussi à égaliser. Ce changement a suscité de nombreuses interrogations sur la pertinence du système à trois défenseurs. L’entraîneur rennais a souligné l’importance d’analyser en profondeur les raisons de ce changement de dynamique. Il a également rappelé que les conditions de jeu avaient évolué en fin de match, ce qui a facilité la tâche du Stade Rennais.

« C’est sûr que si on se fit à la 2e partie du match, on va se dire « il faut changer ». Mais c’était une deuxième partie de match, avec des espaces, une dynamique qui a changé, un adversaire qui s’est peut-être recroquevillé, c’est l’histoire d’un match. L’histoire de ce match veut nous faire dire que peut-être qu’il a permis de réinjecter plus de dynamisme et de possibilités ; Je l’ai bien en tête et on va avoir avec le staff, tous ensemble, des discussions et une réflexion qu’on va mener pour la prochaine rencontre », a-t-il déclaré.

Le débat est donc ouvert. Le Stade Rennais doit désormais choisir entre la stabilité défensive offerte par le système à trois défenseurs et l’efficacité offensive d’un système à quatre. Le choix de Julien Stéphan aura un impact important sur la suite de la saison. L’urgence est de retrouver la victoire. Le SRFC occupe une place inhabituelle au classement et doit rapidement redresser la barre. Un changement de système pourrait être la solution pour relancer l’équipe et retrouver la confiance.