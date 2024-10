Stade Brestois : « Ils nous voyaient prendre une branlée », Pierre Lees-Melou

Si le Stade Brestois a pu tenir tête au Bayer Leverkusen, c’est en grande partie grâce à la créativité de Pierre Lees-Melou. Le milieu de terrain de 31 ans a permis aux Bretons d’arracher un match nul (1-1) grâce à un somptueux but inscrit à la 39e minute.

Le retour en forme de Pierre Lees-Melou

Il était attendu, et il a répondu présent. Il y a quelques semaines, Pierre Lees-Melou était indisponible en raison de son état physique. Le natif de Langon a passé cinq mois à l’infirmerie au lieu des trois initialement prévus. Cette prolongation de sa convalescence lui a valu des critiques, notamment de la part de Daniel Riolo, qui l’accusait de rester éloigné des terrains volontairement. Finalement, Pierre Lees-Melou a fait son retour dans le groupe du Stade Brestois et a disputé son premier match contre le Havre AC. Il a ensuite enchaîné contre le Stade Rennais FC, étant titulaire dans le onze de départ.

PIERRE LEES-MELOU RALLUME TOUT LE STADE ET ÉGALISE FACE À LEVERKUSEN !! 🔥



Quelle vollée, et quelle célébration 🤷‍♂️#SB29B04 | #UCL pic.twitter.com/k9WqAJF1fo — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 23, 2024

Un but crucial contre le Bayer Leverkusen

Cette récupération progressive a permis au métronome brestois de retrouver sa forme au milieu de terrain du SB29, ce qu’il a confirmé ce mercredi soir face au Bayer Leverkusen. Titulaire au coup d’envoi, le milieu de terrain de 31 ans a disputé l’intégralité de la rencontre. Pour sa première expérience en Ligue des Champions, il s’est imposé comme le sauveur en marquant un but crucial à la 39e minute. Présent en zone mixte, Pierre Lees-Melou a été interrogé sur sa performance et celle du club, et a réagi avec humour.

« Désolé pour l’expression, mais je pense que beaucoup nous voyaient prendre une branlée. On a été loin d’être ridicules, ça prouve qu’on a du cœur et qu’on joue ensemble. Je ne vais pas dire qu’on a des regrets, mais on a fait un bon match. Je suis content », a ironisé Pierre Lees-Melou, qui ouvre ainsi son compteur en Ligue des Champions.