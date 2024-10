RC Lens : Six forfaits et trois retours confirmés avant le LOSC

Le RC Lens va défier le LOSC au stade Bollaert ce week-end avec un effectif amoindri. Six cadres sont encore coincés à l’infirmerie.

RC Lens : Pluie d’absences avant le derby face au LOSC

Le RC Lens accueille le LOSC ce samedi au stade Bollaert pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1. En conférence de presse ce jeudi 24 octobre 2024, le technicien du club artésien Will Still a fait le point sur son effectif avant ce derby. Il sera privé de six cadres.

Hervé Koffi (blessure à la hanche), Jimmy Cabot (genou), Ruben Aguilar (épaule) et Martin Satriano (genou) vont tous manquer cette rencontre. Ils ont été rejoints par Ismaël Ganiou (ischio) et Wesley Saïd (quadriceps).

« Hervé Koffi, Ruben Aguilar, Jimmy Cabot, Martin Satriano, Ismaël Ganiou, qui s’est fait mal à l’ischio, et Wesley Saïd, victime d’une déchirure au quadriceps, sont indisponibles pour le Derby. Cela va être assez long. », a confirmé Will Still.

En revanche, le club artésien enregistre les retours de Deiver Machado, Neil El Ayanoui et Hamzat Ojediran, tous désormais aptes à jouer. Cependant, une incertitude plane toujours concernant Rémy Labeau Lascary, touché à l’entraînement et dont la participation au derby est incertaine.

« Au niveau des retours, Macha Deiver Machado, Neil El Ayanoui et Hamzat Ojediran sont de retour et sélectionnables. C’est une très bonne nouvelle. Rémy Labeau Lascary a pris un coup et ne s’est pas entraîné. C’est un point d’interrogation », a ajouté le technicien lensois.

Le RC Lens est invaincu en Ligue 1 depuis le début de cette saison sous la houlette de Will Still. Les Sang et Or occupent provisoirement la 5e place au classement avec 14 points. De son côté, le LOSC occupe la 4e place au classement avec 14 points.