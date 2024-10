Scandale au Parc des Princes : le PSG dans le viseur de la justice

Le monde du football français est sous le choc. Des chants homophobes ont été entendus dans les tribunes du Parc des Princes lors de PSG – RC Strasbourg. Les autorités ont réagi avec fermeté, promettant des sanctions exemplaires.

Chants homophobes au Parc des Princes : Le PSG dans la tourmente

Le scandale ne faiblit pas dans le monde du football français. Après de multiples incidents liés à des chants homophobes dans les stades, c’est au tour du Paris Saint-Germain d’être visé par une enquête judiciaire. Le parquet de Paris a confirmé ce jeudi avoir ouvert une information judiciaire contre le club de la capitale pour « incitation publique à la haine ou à la violence (…) et injure publique en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre. »

Ces nouvelles accusations font suite aux chants homophobes entonnés par une partie du public du Parc des Princes lors de la victoire des hommes de Luis Enrique, samedi dernier, contre le RC Strasbourg. D’après RMC Sport, une enquête a été ouverte par le parquet de Paris pour faire la lumière sur l’affaire. L’enquête, confiée à la brigade de répression de la délinquance aux personnes (BRDP), vise à identifier les responsables de ces actes inacceptables. Et le gouvernement entend bien durcir le ton cette fois afin que de mettre en garde toute tentative de récidive.

Le ministre de l’Intérieur favorable à l’arrêt des matches

Fini les chants homophobes ? Le gouvernement durcit le ton contre les violences dans les stades. Sur France Inter, Bruno Retailleau a avoué, ce jeudi, avoir donné son accord pour arrêter les matches perturbés par ce type d’événements. Le nouveau ministre de l’Intérieur a également annoncé la tenue d’une réunion ce même jour avec les grandes instances du football français.

« Je vais leur dire que c’est devenu insupportable. On ne peut plus supporter des chants homophobes, des invectives racistes. On ne peut plus supporter des violences, comme c’était le cas sur le trajet retour du match Montpellier-OM sur l’A9 qu’on a dû fermer. Ce ne sont pas les valeurs du sport, mais aussi tout simplement parce que ça me mobilise des centaines et des centaines de gendarmes et de policiers à chaque fois. Je vais leur dire de prendre leurs responsabilités, je veux bien les accompagner. Mais il va désormais falloir identifier les individus », a déclaré le sénateur Les Républicains.

Cette affaire met une nouvelle fois en lumière la persistance de l’homophobie dans les stades français. Si des initiatives ont été prises ces dernières années pour lutter contre ce fléau, il est clair que les efforts doivent être intensifiés. La question est désormais de savoir quelles sanctions seront prises à l’encontre du PSG et des individus impliqués dans ces incidents.