Angers SCO – ASSE : Mathieu Cafaro prévient les Angevins, l’ASSE arrive en conquérant

Mathieu Cafaro, milieu de terrain de l’ASSE, s’est montré déterminé avant le déplacement face à Angers SCO. L’ancien joueur du Stade de Reims estime que les Verts ont les moyens de ramener les trois points de ce déplacement.

Mathieu Cafaro veut s’imposer à l’ASSE

Après une entame de saison difficile, l’ASSE a montré des signes encourageants lors des dernières rencontres. Cependant, la défaite contre le RC Lens a rappelé aux Stéphanois la nécessité de gagner des points rapidement. Le match contre Angers SCO, un concurrent direct pour le maintien, revêt donc une importance capitale.

Mathieu Cafaro, qui a retrouvé sa place de titulaire, a exprimé son ambition de jouer un rôle encore plus important dans l’équipe. « Je me sens bien, je suis content, j’ai enchaîné les matchs. J’ai été une fois décisif ce n’est pas assez pour moi. J’espère être plus important pour l’équipe à l’avenir », a-t-il déclaré. Le joueur de 27 ans souhaite apporter sa contribution à la réussite de l’ASSE.

Angers SCO – ASSE, un match à gagner impérativement

Les Verts sont en difficulté et la lutte pour le maintien s’annonce rude pour les hommes d’Olivier Dall’Oglio. Mais les joueurs sont conscients qu’ils doivent prendre des points face à des concurrents directs. Ils ont su le faire d’ailleurs en allant prendre un précieux point face au FC Nantes avant de s’offrir l’AJ Auxerre. Au moment d’affronter Angers SCO, Mathieu Cafaro a souligné l’importance des matchs face aux équipes qui luttent pour le maintien :

« On va là-bas pour prendre les trois points. On sait qu’on a un match très important qui arrive, contre une équipe qui a le même objectif que nous et qu’on connaît. Comme Auxerre, qu’on a récemment affronté, c’est un concurrent direct. Mais à l’extérieur, le contexte sera cette fois un peu différent », a réagi Cafaro.

Le milieu de terrain est conscient des enjeux de cette rencontre et est déterminé à ramener les trois points. Malgré les difficultés rencontrées en début de saison, Cafaro reste confiant en l’avenir de l’ASSE. Il estime que le groupe est soudé et qu’il a les moyens de se maintenir en Ligue 1.