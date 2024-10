ASSE : Olivier Dall’Oglio, un appel à la révolte qui secoue le vestiaire

Olivier Dall’Oglio est sur une chaise éjectable à l’ASSE et les contre-performances des Verts sont loin d’arranger la situation. Si la défaite face au RC Lens a replongé l’AS Saint-Etienne dans ses travers, l’entraîneur des Stéphanois s’attend à une réaction.

ASSE : Dall’Oglio ne mâche pas ses mots après la défaite face au RC Lens

Après la défaite contre le RC Lens, Olivier Dall’Oglio s’est montré très critique envers la performance de son équipe. Le coach stéphanois a notamment reproché à ses joueurs un manque d’agressivité et d’ambition en première période. « Il y a eu une grande différence entre la première et la seconde mi-temps. Même si nous n’avons pas gagné, nous avions la possibilité de le faire. Je suis convaincu que vous auriez pu faire mieux, nous étions proches du succès. Ne me dites pas que les Lensois étaient supérieurs sur le plan athlétique », a souligné l’entraîneur de l’ASSE.

Dall’Oglio a regretté le manque d’impact physique de son équipe et sa timidité face à l’adversaire. « Nous devons améliorer notre impact physique et être plus offensifs au milieu de terrain. La première mi-temps était timide ; nous hésitions et avions peur, alors que dans la seconde, nous sommes vraiment entrés dans le match. Ils étaient sur la défensive », a-t-il souligné.

Si la première mi-temps a été décevante, la seconde a montré un autre visage de l’ASSE. Les Stéphanois ont montré plus de détermination et d’envie. « Il y avait de la détermination, nous avons lutté jusqu’à la fin. Mais il faudra que nous soyons encore plus forts. Nous devons aller chercher cette victoire, et nous en avons la capacité dès le prochain match, tous ensemble. Vous pouvez le faire, car même cette équipe de niveau européen a failli craquer. Nous sommes tous déçus par le résultat, mais il y a eu quelque chose de positif dans cette seconde mi-temps », a souligné Dall’Oglio.

Un appel à l’ambition

Malgré cette réaction positive, l’entraîneur stéphanois reste exigeant après la défaite. Il a appelé ses joueurs à être plus ambitieux et à croire en leurs capacités : « Ce match doit nous servir. Gardez-le en tête. Nous avons la capacité de faire mal à n’importe quel adversaire. Soyez ambitieux. Aujourd’hui, nous sommes déçus, demain, ça ira un peu mieux, et lundi, nous repartirons. Il y a un prochain match à préparer, et il faut avoir en tête l’idée de prendre l’ascendant sur l’adversaire dès le début, sans les craindre. Soyez prêts à aller au-delà des limites. Je compte sur vous, les gars », a clairement martelé Olivier Dall’Oglio.

En dépit de cette défaite, les objectifs de l’ASSE restent les mêmes. Dall’Oglio veut que son équipe se batte pour le maintien et réalise de belles performances. Il a ainsi exhorté ses joueurs à tirer les leçons de cette défaite pour se préparer au mieux pour le prochain match face à Angers SCO.