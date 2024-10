Mercato : L’OM tient un milieu dans le style de Thiago Motta

L’OM a frappé fort lors du mercato estival. Le club phocéen est même parvenu à recruter un milieu de terrain au profil similaire à Thiago Motta.

Pierre-Emile Hojbjerg, le nouveau Thiago Motta de l’OM

Arrivé cet été en provenance de Tottenham, Pierre-Emile Hojbjerg s’est rapidement imposé comme un élément incontournable du milieu de terrain de l’Olympique de Marseille. L’international danois, prêté avec option d’achat, a déjà disputé les 8 matchs de l’OM cette saison et a marqué les esprits par sa qualité de passe et sa vision du jeu.

Benoît Cheyrou, ancien milieu de terrain marseillais, a d’ailleurs établi un parallèle intéressant entre Pierre-Emile Hojbjerg et Thiago Motta, l’ancien maitre à jouer du Paris Saint-Germain. « Pour moi, c’est un des meilleurs joueurs de Ligue 1. Il rend les autres meilleurs, il me fait penser à Thiago Motta, à l’influence qu’il avait au PSG », a-t-il déclaré à La Provence.

L’ancien international français insiste sur l’importance de Pierre-Emile Hojbjerg dans le système de jeu de Roberto De Zerbi : « Le coach italien travaille des circuits de passes rigides, Hojbjerg respecte sa zone mais quand tu as 2 ou 3 mecs qui te pressent c’est plus difficile. Ça peut expliquer les matchs où il a été moins bon à Strasbourg et contre Angers. » Le Danois sera particulièrement attendu lors du prochain Classique OM-PSG. Sa capacité à dicter le tempo du jeu et à récupérer les ballons sera un atout majeur pour Marseille dans cette rencontre.