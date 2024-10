OM-PSG : De Zerbi, l’antithèse de Luis Enrique sur ses choix tactiques

Nouvel entraîneur de l’OM, ​​Roberto De Zerbi se distingue par une communication franche, notamment sur ses choix tactiques. Une approche différente de celle de son homologue parisien, Luis Enrique.

Roberto De Zerbi : Un vent de fraîcheur et de transparence à l’OM

L’arrivée de Roberto De Zerbi a insufflé une nouvelle dynamique à l’Olympique de Marseille. Au-delà d’un excellent début de saison en Ligue 1, où l’OM occupe la deuxième place à trois points du PSG, l’entraîneur italien séduit également par sa communication transparente.

Dans son article du jour, RMC Sport explique que Roberto De Zerbi, contrairement à certains de ses homologues comme Luis Enrique, ne rechigne pas à entrer dans les détails tactiques. L’entraîneur marseillais explique ses choix, ses systèmes de jeu et n’hésite pas à justifier ses décisions, même les plus controversées. Cette transparence est appréciée des observateurs, qui voient en lui un entraîneur passionné par son métier et soucieux de partager sa vision du football avec le grand public.

Par ailleurs, Roberto De Zerbi ne mâche pas ses mots et n’a pas peur de pointer du doigt les erreurs individuelles. Il estime qu’il est important d’être clair avec les joueurs, mais aussi avec les supporters. Cette franchise est perçue comme un signe de sincérité et de respect. « S’il nomme les joueurs fautifs, c’est forcément qu’il en a parlé au préalable avec les principaux intéressés », confie un proche au quotidien sportif.

Une proximité avec les supporters

L’ancien coach de Brighton a également à cœur de créer du lien avec les supporters. Il aurait ainsi participé à une discussion informelle avec une poignée de fans, où il a répondu à leurs questions avec une grande simplicité. Cette proximité est appréciée des supporters, qui se sentent impliqués dans le projet sportif, indique RMC Sport.

🔹Depuis son arrivée à Marseille, Roberto De Zerbi se veut sincère et parfois sans filtre dans ses prises de parole. Contrairement au coach parisien Luis Enrique, l’entraîneur de l’OM aime parler football face aux médias, et n’est pas dérangé par les questions sur son style de… pic.twitter.com/KDAXKgt5EY — Infos OM (@InfosOM_) October 24, 2024

Ainsi, en plus de ses résultats sur le terrain, De Zerbi a rapidement conquis le cœur du public marseillais par sa personnalité et son discours clair. Il se prépare désormais à relever un véritable test dimanche soir, en tentant de battre le PSG, où Luis Enrique est de plus en plus critiqué pour ses choix tactiques.

Le coach espagnol s’était même retrouvé dans l’œil du cyclone, pour une réponse très méprisante contre Margot Dumont, la journaliste de Canal+. Deux entraîneurs avec des styles de communication différentes