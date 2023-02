OM : Benoît Cheyrou dévoile la menace qui plane sur Marseille

Publié par Jules le 15 février 2023 à 10:27

L'OM impressionne ces dernières semaines en Ligue 1 et occupe désormais la 2e place au classement, à seulement 5 points du leader, le PSG.

Très bons ces dernières semaines en Ligue 1, les joueurs d'Igor Tudor impressionnent les suiveurs du football français. Cette bonne dynamique de l'OM n'a pas échappé à Benoît Cheyrou, qui a porté la tunique marseillaise pendant près de 7 saisons. Dans un entretien au journal La Provence, le milieu de terrain à la retraite a exprimé toute son admiration pour l'Olympique de Marseille cette saison, une équipe qui pourrait aller très loin selon l'ancien joueur du LOSC et de l'AJ Auxerre.

Dans les colonnes du quotidien régional, Benoît Cheyrou n'a pas tari d'éloges le niveau des performances de l'OM ces dernières semaines. "Sur ce que je vois, c'est-à-dire le turnover, l'intégration des nouvelles recrues, la façon de jouer, l'adhésion des joueurs au système et aux efforts demandés par l'entraîneur, cette équipe olympienne peut viser très haut. Malgré les absences ou les blessures, [...] on ne sent pas que le niveau baisse."

OM : Une menace plane tout de même sur Marseille selon Cheyrou

Malgré cette bonne forme, l'OM ne doit pas oublier que d'autres équipes performent en Ligue 1 ces dernières semaines, à commencer par l'AS Monaco qui enchaîne les très bons résultats en championnat depuis quelques semaines. Comme l'explique Benoît Cheyrou, l'Olympique de Marseille va donc devoir garder un œil sur son rétroviseur, car l'ASM pourrait vite revenir.

"L'ASM a un vrai cadre tactique bien assimilé par tous les joueurs. Malgré le turnover offensif avec Embolo, Ben Yedder, Ben Seghir, Golovin et Minamino, l'équipe continue de gagner et d'être performante. Monaco va être une très grosse menace."

L'OM va donc devoir garder le cap, tout en évitant de se faire rattraper par ses concurrents pour une place en Ligue des Champions en fin de saison. De plus, les Marseillais devront faire attention aux blessures qui s'enchaînent en fin de saison, à commencer par celle de Samuel Gigot, qui va écarter le défenseur central pendant plusieurs semaines.