Vente OM : C’est confirmé, l’Arabie saoudite change de plan !

Cela fait plus de quatre ans que l’Arabie Saoudite est associée au projet de la vente OM. Mais la donne a changé. Les priorités économiques du royaume ayant évolué, l’avenir de l’Olympique de Marseille s’écrit désormais sous d’autres auspices.

Vente OM : L’Arabie Saoudite freine ses investissements dans le football

Les théories persistantes autour d’un futur rachat de l’Olympique de Marseille par des investisseurs saoudiens disparaissent progressivement Ces dernières années, de nombreux journalistes chevronnés, à l’instar de Thibaud Vézirian, assuraient que la vente OM était déjà bouclée en interne et qu’il ne restait plus que son officialisation. Pourtant, ces allégations n’ont jusqu’ici trouvé aucune confirmation officielle.

D’ailleurs, le rêve d’un retour de l’OM au sommet du football européen, grâce à des injections massives de capitaux, tombe en désuétude. En effet, l’Arabie Saoudite, qui avait fait du sport un outil de soft power et s’était lancée à la conquête du football européen avec le rachat de Newcastle, a revu ses ambitions.

Selon le journaliste anglais Oliver Holt, le royaume a décidé de concentrer ses investissements sportifs sur d’autres projets, reléguant ainsi le football européen et la vente OM au second plan. Cette décision est confirmée par le Financial Times, qui révèle un « recalibrage stratégique de l’Arabie Saoudite ». Le pays du Golfe, après avoir dépensé des sommes colossales dans le sport, souhaite désormais diversifier son économie et réduire sa dépendance au pétrole.

Vision 2030 : Un plan saoudien qui bouleverse le monde du sport

Le plan « Vision 2030 » du prince héritier Mohammed ben Salmane (MBS) vise à transformer le royaume en un hub technologique, énergétique et touristique de premier plan. Le sport, notamment le football, a été un vecteur important de cette transformation, mais les priorités ont évolué. L’organisation de la Coupe du monde 2034 et le développement des championnats nationaux sont désormais au cœur des préoccupations saoudiennes, ce qui représente un énorme coup de frein pour la vente OM.

Ce changement de cap a des conséquences directes sur les ambitions de nombreux clubs européens, dont l’Olympique de Marseille. Les supporters marseillais, qui espéraient voir leur équipe retrouver les sommets grâce à l’arrivée de nouveaux investisseurs, vont devoir patienter. Frank McCourt, le propriétaire américain du club, reste aux commandes et devra trouver les moyens de relancer l’OM sans l’aide des capitaux saoudiens.

Si l’Arabie Saoudite reste un acteur majeur dans le monde du sport, son influence dans le football européen semble appelée à diminuer. Les clubs européens, qui comptaient sur les investissements saoudiens, devront désormais explorer d’autres pistes pour assurer leur développement.