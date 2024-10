Vente OM : Fin du rêve saoudien pour l’Olympique de Marseille ?

Le projet de la Vente OM est toujours d’actualité et connaît chaque semaine des rebondissements. Alors que les récentes rumeurs annoncent que l’Olympique de Marseille devrait bien être racheté par des investisseurs saoudiens, tout pourrait finalement capoter.

Vente OM : Un changement de stratégie de l’Arabie Saoudite qui pourrait tout changer

Le projet de rachat de l’Olympique de Marseille par des investisseurs saoudiens, évoqué depuis plusieurs années, semble s’éloigner. Selon le journaliste anglais Oliver Holt, l’Arabie Saoudite aurait décidé de concentrer ses investissements sportifs sur d’autres projets, reléguant ainsi le football européen au second plan. Ce qui s’annonce comme un coup dur pour la Vente OM.

L’Arabie Saoudite avait pourtant fait de l’investissement dans le sport un pilier de sa stratégie de soft power. Le rachat de Newcastle en Premier League en était la parfaite illustration. Cependant, les priorités du royaume semblent avoir évolué. L’accent est désormais mis sur le développement de son propre championnat, l’organisation de la Coupe du monde 2034 et des investissements dans d’autres sports comme le golf et la boxe. De quoi se détourner sans doute du projet de la Vente OM.

« Dans l’empire sportif saoudien, l’argent va désormais au projet de circuit de golf LIV, et à des investissements dans le monde de la boxe », écrit le journaliste anglais dans sa chronique pour le Daily Mail avant de poursuivre : « Au tennis, les tournois suivis par l’Arabie Saoudite vont arriver au niveau des Grands Chelems en ce qui concerne le Prize-money ». Cette réorientation des investissements a un but précis.

« Le but est de redorer l’image et de générer des revenus pour réduire sa dépendance au pétrole. Dès lors, Newcastle et le football européen tombent dans l’indifférence », explique Oliver Holt. Cette décision pourrait avoir des conséquences importantes pour l’Olympique de Marseille.

Le club phocéen, en quête d’investisseurs pour renforcer ses ambitions sportives, pourrait se retrouver dans une impasse. La Vente OM, longtemps espérée par les supporters, semble désormais plus incertaine.