Le feuilleton de la vente OM se poursuit avec de nouvelles révélations de Thibaud Vézirian sur un accord entre Zinédine Zidane et les Saoudiens.

Vente OM : Zinedine Zidane aurait donné son accord aux Saoudiens

Depuis plus de trois ans, Thibaud Vézirian multiplie les sorties concernant une possible vente de l'Olympique de Marseille à l'Arabie Saoudite. Malgré ses annonces répétées, cette opération de grande envergure ne s'est pas encore concrétisée. Mieux, le propriétaire de l’OM, Frank McCourt, maintient sa position initiale, en clamant haut et fort que son club n'est pas en vente. Pourtant, ces mises au point de la direction marseillaise ne sont pas suffisantes pour décourager les partisans de la vente OM, persuadés que le club phocéen sera bientôt racheté par des investisseurs saoudiens.

Récemment, c’est Bruno Blanzat, journaliste de France Bleu Provence, qui a mis une pièce dans la machine en assurant que Zinédine Zidane avait accepté de devenir le futur manageur de l’OM si l’Arabie saoudite rachète le club. Un accord aurait déjà été conclu entre les deux parties. La légende du Real Madrid aurait accepté de reprendre du service à Marseille, car il aurait obtenu des garanties de la part des Saoudiens. Un budget de 300 millions d’euros lui serait promis pour son premier recrutement à l’OM. Cette hypothèse avait alors rapidement suscité de l’enthousiasme dans les rangs des supporters marseillais, et Thibaud Vézirian vient d’en rajouter une couche.

Thibaud Vézirian confirme les sources crédibles de Bruno Blanzat

Sur le site Team Football, Thibaud Vézirian assure en effet que Bruno Blanzat a été la source principale concernant un potentiel rachat de l'Olympique de Marseille impliquant Zinédine Zidane. Il explique que Blanzat, étant fréquemment présent à la Commanderie, aurait eu accès à des informations fiables et solides. « Il a confirmé en privé qu’il avait des sources très fortes et très sûres », a-t-il révélé.

Mais par mesure de précaution, le confrère de France Bleu Provence n’a pas voulu « s’impliquer » publiquement dans les détails autour de la vente OM afin d'éviter d'éventuelles représailles avec la direction phocéenne. Thibaud Vézirian reste donc convaincu que le rachat de l’Olympique de Marseille par les Saoudiens est en bonne voie, même s’il précise que chacun, lui-même inclus, a ses propres sources d’informations.

En somme, le principal instigateur de la vente OM met en avant Bruno Blanzat comme une source crédible concernant le rachat potentiel du club phocéen, avec Zinédine Zidane associé à cette éventualité. Néanmoins, il faudra rester très prudent avec ces informations de Thibaud Vézirian, dont la crédibilité bat de l'aile sur la toile. Pour le moment, Frank McCourt est toujours à la barre et ne montre aucune intention de céder son club dans un futur proche.