RC Lens : Will Still fait une promesse aux Sang et Or

Will Still rêve grand pour le RC Lens cette saison. Le technicien lensois a les yeux rivés sur l’Europe.

Le RC Lens et Will Still visent l’Europe

Le RC Lens, orphelin de Frank Haise lors du dernier mercato estival, se porte même bien sous la houlette du nouvel entraîneur Will Still. Depuis le début de cette saison, les Sang et Or sont invaincus en Ligue 1. Le club artésien occupe provisoirement la 5e place au classement avec 14 points en huit journées.

En conférence de presse avant le derby contre le LOSC ce samedi, Will Still a rappelé l’objectif principal du club cette saison. Le RC Lens veut retrouver l’Europe à la fin de cette campagne. « J’aimerais que Lens retrouve une place européenne. », a déclaré le technicien lensois.

Will Still a taclé son homologue du LOSC, Bruno Genesio qui critique la programmation du derby du Nord puisque son équipe a rencontré l’Atlético de Madrid en Ligue des Champions mercredi soir.

« J’aimerais bien jouer en Ligue des Champions, c’est le lot des grandes équipes. Jouer tous les trois jours en début de saison en jouant au Pana jeudi soir et en déplacement à Monaco le dimanche. Je trouve ça bien d’enchaîner les matchs, les grandes équipes veulent enchaîner les matchs. Quand on est une grande équipe et qu’on veut jouer les championnats européens, il faut s’adapter et faire avec. », a-t-il ajouté.

Le RC Lens et le LOSC se retrouvent au stade Bollaert ce samedi.