Mercato PSG : Le Sporting répond cash pour Geovany Quenda

Outre l’attaquant Viktor Gyökeres, le PSG aimerait également arracher au Sporting Portugal son prodige Geovany Quenda. Mais le club portugais ne compte pas se laisser dépouiller aussi facilement.

Le PSG prêt à tout pour s’offrir la pépite Geovany Quenda ?

À seulement 17 ans, Geovany Quenda enflamme déjà le championnat portugais. Ses dribbles, sa vitesse et son sens du but en font l’une des révélations de la saison. Naturellement, ce talent ne passe pas inaperçu aux yeux des plus grands clubs européens. Le Paris Saint-Germain, en quête de jeunes pépites, aurait fait de lui l’une de ses priorités pour les mercatos de 2025.

Mais pour s’attacher les services du jeune ailier, le Paris Saint-Germain devra débourser une somme astronomique. D’après Caught Offside, Geovany Quenda possède une clause libératoire de 100 millions d’euros. Un montant qui n’effraie pas du tout Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi, convaincus de pouvoir conclure le transfert contre un chèque moins élevé, malgré l’intérêt d’autres grands clubs comme Arsenal et Chelsea. De son côté, le Sporting aurait déjà pris une première décision importante pour l’avenir de son joyau portugais.

Geovany Quenda disponible seulement pour l’été prochain

Le Paris Saint-Germain ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Après avoir séduit Joao Neves l’été dernier, le club de la capitale aurait désormais les yeux rivés sur une autre pépite portugaise : Geovany Quenda. L’ailier du Sporting Lisbonne impressionne par sa vitesse, sa technique et sa capacité à faire la différence dans les zones de vérité.

Une clause libératoire de 100 millions d’euros lie le jeune prodige au club lisboète, mais le PSG serait prêt à mettre le prix fort pour s’attacher ses services. Mais selon les dernières rumeurs du journal local A Bola, les dirigeants du Sporting seraient ouverts à un départ de Quenda l’été prochain, mais n’envisageraient pas du tout de le laisser partir cet hiver.

💥 Le PSG s'intéresse au jeune ailier portugais Geovany Quenda , il a une Clause libératoire de 100 M ! pic.twitter.com/g8h9J9vtgz — actu paris saint germain (@Parismercafoot) October 12, 2024

Si ce transfert venait à se concrétiser, Geovany Quenda rejoindrait une colonie portugaise déjà bien établie au PSG, avec notamment Vitinha, Nuno Mendes, Gonçalo Ramos, Joao Neves et le conseiller football Luis Campos. Son arrivée renforcerait considérablement l’effectif parisien et donnerait un coup de jeune à l’attaque. Cependant, le PSG devra faire face à une concurrence féroce, car de nombreux grands clubs européens suivent de près l’évolution de ce jeune talent. Affaire à suivre donc…