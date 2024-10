Clasico OM-PSG : Pierre Ménès donne le secret à Marseille pour battre le Paris SG

Le consultant français Pierre Ménès a pointé du doigt les faiblesses du PSG avant le choc face à l’OM en Ligue 1.

Clasico : L’OM de Roberto De Zerbi défie le PSG

Quelques jours après le match nul en Ligue des Champions contre le PSV Eindhoven, le PSG se déplace au Vélodrome pour affronter l’OM, en clôture de la neuvième journée de Ligue 1. Les deux équipes se préparent activement pour ce Clasico, qui s’annonce particulièrement intense. Sous la houlette de Roberto De Zerbi, les Marseillais sont en forme et pourraient bien surprendre l’ogre parisien.

Les Parisiens chercheront à passer leurs nerfs sur l’Olympique de Marseille après le nul face aux Néerlandais. Avant cette rencontre, Pierre Ménès a analysé le match du PSG contre le PSV Eindhoven en C1 et pointe les lacunes du club de la capitale.

« Paris est trop prévisible, trop lisible. Ce n’est pas dur de défendre, surtout quand il y a un tel manque d’impact dans l’axe de l’attaque. Dans des matches de haut niveau, il y a un problème pour marquer des buts. Le PSG n’a plus le joueur qui lui marquait 44 buts par saison…Tu ne peux pas marquer en Ligue des champions avec Asensio ou Lee en faux neuf. Et quand il y a un impact athlétique important en face, il ne se passe plus rien dans le jeu parisien. », a analysé le consultant français.

L’Olympique de Marseille sait désormais quoi faire pour remporter ce Clasico à domicile. L’OM occupe provisoirement la troisième place au classement avec 17 points en 8 journées. De son côté, le PSG prend la première place au classement avec 20 points, à égalité de points avec le deuxième, l’AS Monaco (20 points).