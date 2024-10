Clasico OM vs PSG : Le Paris SG obtient un gros soutien !

L’ancien international français, Mamadou Sakho s’est prononcé sur le Clasico qui aura lieu entre le PSG et l’OM ce dimanche.

Clasico OM vs PSG : Mamadou Sakho soutient le Paris SG

Le Clasico se tiendra entre l’OM et le PSG ce dimanche au stade Vélodrome en clôture de la neuvième journée de Ligue 1. L’enjeu est de taille pour les deux formations qui visent le titre de champion de France à la fin de la saison.

L’Olympique de Marseille livre de belles performances cette saison sous les ordres de Roberto De Zerbi. Les Marseillais occupent provisoirement la troisième place au classement avec 17 points en 8 journées. De son côté, le PSG fait face à une rude concurrence cette saison mais il prend la première place au classement avec 20 points, à égalité avec le deuxième, l’AS Monaco (20 points).

Certaines personnes apportent déjà leur soutien aux deux formations à quelques heures de ce choc. Interrogé sur l’équipe qu’il va soutenir lors de ce clasico, l’ancien parisien Mamadou Sakho a indiqué que le Paris SG a les atouts nécessaires pour remporter la victoire face aux Marseillais.

« C’est vrai que le PSG est en reconstruction. Il y a des nouveaux joueurs, des jeunes joueurs. Il y a besoin d’un temps d’adaptation. Mais quand tu as le cœur parisien… Moi, je pense toujours que Paris va gagner. Et Paris va gagner », a-t-il prédit sur RMC.

Mamadou Sakho n’est pas le seul à voir le PSG battre l’Olympique de Marseille. Daniel Riolo a aussi indiqué que le club phocéen ne peut pas résister à la pression du Paris Saint-Germain.

« Ce n’est pas une équipe qui met un énorme rythme. Sur ce que je vois de Paris et de l’OM, je ne vois pas par quel moyen l’OM peut embêter Paris. (…) L’intensité globale qu’ils mettent ce n’est pas tellement du football moderne. Je ne dis pas que ce n’est pas bien, mais pour embêter une équipe comme le PSG, qui techniquement se sort de beaucoup de pressings et quand ils vont garder le ballon ils vont être plus techniques que toutes les équipes de Ligue 1, ça va être compliqué… Ce n’est pas très vif ce que fait l’OM », a déclaré le journaliste.