OM : Luis Henrique dévoile ses ambitions et lance un avertissement au PSG

L’ailier brésilien Luis Henrique est en grande forme à l’OM cette saison. Le Brésilien a dévoilé ses ambitions pour la saison.

OM : Luis Henrique vise le sacre en Ligue 1 cette saison

Après une première saison compliquée à l’Olympique de Marseille et un prêt à Botafogo, l’ailier brésilien Luis Henrique retrouve son meilleur niveau et brille cette saison à l’OM. Les dirigeants phocéens ont même prolongé son contrat jusqu’en 2028 en raison de ses performances convaincantes. Cette saison, le crack brésilien est devenu un titulaire indiscutable sous la houlette de Roberto De Zerbi. Il a déjà inscrit 4 buts et délivré 3 passes décisives depuis le début de la saison.

Dans une interview accordée à Le Parisien, Luis Henrique a exprimé son ambition de rejoindre un jour la Seleçao. « Si c’est un rêve ou un objectif de jouer avec la Selecao ? Bien entendu, c’est un rêve pour tout joueur de représenter son pays. Je l’ai depuis toujours et il est aussi partagé par ma famille. Mais pour cela, il faut donner le maximum pour avoir l’honneur de porter ce maillot jaune et vert », a confié le joueur.

Luis Henrique s’est également prononcé sur le début de saison de l’Olympique de Marseille. Selon lui, l’OM peut détrôner le PSG cette saison et remporter la Ligue 1.

« La bonne année pour concurrencer Paris et Monaco ? Bien sûr. Dans notre effectif, nous avons des joueurs qui sont jeunes et forts et à côté, nous avons des joueurs plus expérimentés capables de provoquer ce déséquilibre que le coach souhaite. Je pense que c’est possible de voir l’OM dans cette lutte pour atteindre le plus haut niveau possible », a déclaré l’ailier de 22 ans.

Le PSG et l’Olympique de Marseille ont rendez-vous ce dimanche au stade Vélodrome pour le premier Clasico de la saison.