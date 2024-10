Angers SCO – ASSE : Olivier Dall’Oglio explose après la nouvelle défaite de l’AS Saint-Etienne

Olivier Dall’Oglio n’a pas digéré la nouvelle déconvenue de l’ASSE ce samedi face à Angers SCO. Les Verts se sont sèchement écroulés sur la pelouse des Angevins 4-2. De quoi agacer l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne, qui n’a pas été tendre avec ses joueurs.

L’ASSE s’écroule face à Angers SCO : Dall’Oglio s’en prend violemment à ses joueurs

La situation de l’AS Saint-Étienne se complique de jour en jour. Battus lourdement à Angers (4-2), les Verts enchaînent les contre-performances et pointent à une inquiétante 15e place au classement. Cette nouvelle défaite, après celle du week-end dernier face au RC Lens, est un coup dur pour les Stéphanois et Olivier Dall’Oglio.

Avec seulement sept points en neuf matchs, l’ASSE réalise son pire début de saison depuis la descente en Ligue 2. Les Verts ont notamment encaissé quatre buts à l’extérieur à trois reprises cette saison, un bilan très inquiétant. Au coup de sifflet final, Olivier Dall’Oglio n’a pas mâché ses mots. L’entraîneur stéphanois a exprimé sa colère et sa frustration envers ses joueurs, les accusant de ne pas avoir l’état d’esprit nécessaire pour jouer en Ligue 1.

« On ne joue pas au quartier là », « on est en première division ». « On ne peut pas se chier dessus de jouer haut comme ça », a-t-il notamment lancé l’entraîneur stéphanois envers ses joueurs. Si Olivier Dall’Oglio bénéficie toujours du soutien de ses dirigeants, sa position pourrait être remise en question si les résultats ne s’améliorent pas rapidement.

Les supporters stéphanois commencent à s’impatienter et réclament un changement. Les prochains matchs seront cruciaux pour l’avenir de l’ASSE et notamment d’Olivier Dall’Oglio. Les Verts devront rapidement redresser la barre pour éviter de se retrouver plus que jamais en difficulté au classement.