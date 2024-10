Mercato RC Lens : L’Europe se l’arrache, quel futur pour Abdukodir Khusanov ?

En quelques mois, Abdukodir Khusanov est devenu l’une des révélations de la Ligue 1. Le jeune défenseur ouzbek du RC Lens attire désormais les regards des plus grands clubs européens.

Mercato RC Lens : Abdukodir Khusanov, les plus grands clubs européens sur les rangs

Arrivé en toute discrétion l’été dernier en provenance de Biélorussie, Abdukodir Khusanov s’est rapidement imposé comme un élément indispensable de l’équipe du RC Lens. Il est notamment entré dans une nouvelle dimension en ce début de saison avec l’indisponibilité de Kevin Danso. Ses performances solides et régulières ont attiré l’attention des recruteurs.

Les rumeurs vont bon train concernant l’avenir de Khusanov. Arsenal, Chelsea, Tottenham, Newcastle, Crystal Palace, Brentford, Brighton, West Ham, Bayer Leverkusen, RB Leipzig, Naples et même l’OM seraient tous intéressés par le jeune défenseur. Selon les dernières nouvelles de Team Talk, Chelsea et Tottenham suivraient également le jeune défenseur pour renforcer leurs charnières.

Une valeur marchande en constante augmentation

La cote d’Abdukodir Khusanov ne cesse de grimper. Estimé à 5 millions d’euros par Transfermarkt, sa valeur pourrait facilement doubler voire tripler lors d’un éventuel transfert. Le RC Lens pourrait ainsi réaliser une plus-value considérable sur ce recrutement.

Si l’avenir d’Abdukodir Khusanov s’annonce radieux, de nombreuses questions restent en suspens. Difficile de dire si le RC Lens réussira à le conserver pour au moins une saison de plus. Cependant, en cas d’une offre alléchante, le club sang et or pourrait décider de réaliser une très bonne affaire. Les prochaines semaines s’annoncent décisives pour l’avenir du jeune défenseur ouzbek.