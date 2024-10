Montpellier HSC : Le Premier Groupe de Jean-Louis Gasset Face au Toulouse FC

Ce dimanche 27 octobre 2024, Jean-Louis Gasset fera ses débuts sur le banc du Montpellier HSC. À 70 ans, le technicien français et son équipe affronteront le Toulouse FC pour la 9e journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, il a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour ce match crucial.

Le Retour Attendu de Modibo Sagnan contre Toulouse FC

Pour son premier match en Ligue 1, Jean-Louis Gasset a convoqué 22 joueurs, parmi lesquels le défenseur central Modibo Sagnan. Absent lors du dernier match contre l’Olympique de Marseille en raison d’une suspension pour accumulation de cartons jaunes, le défenseur malien de 25 ans est de retour dans le groupe. Titulaire à sept reprises sous la direction de Michel Der Zakarian, Sagnan a été un pilier de la défense du Montpellier HSC, disputant toutes les rencontres depuis le début de la saison et inscrivant un but décisif lors de la victoire 3-2 contre l’AJ Auxerre. Outre Modibo Sagnan, Théo Sainte-Luce et de Mousa Al-Tamari sont également de retour et présents sur la première liste de Jean-Louis Gasset.

Plusieurs Joueurs de Montpellier HSC Absents pour Blessure

En revanche, le groupe de Jean-Louis Gasset doit faire face à plusieurs absences pour cause de blessure. Christopher Jullien, Becir Omeragic, Boubakar Kouyaté, Joris Chotard, Khalil Fayad, Yanis Issoufou, ainsi que Kiki Kouyaté, sont tous à l’infirmerie. De plus, Stefan Dzodic sera absent, suspendu par la commission de discipline de la LFP. Malgré ces nombreux forfaits, Jean-Louis Gasset reste confiant et déterminé. « Que tous les joueurs sachent que cela va être dur, mais nous allons y arriver », a-t-il déclaré lors de sa présentation à la presse. L’objectif est de remporter ce duel face aux Pitchouns pour sortir de la zone rouge. Car, suite à la victoire d’Angers SCO contre l’As Saint-Étienne, les Montpelliérains tiennent désormais la lanterne rouge de la Ligue 1.