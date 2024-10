Stade de Reims : Sergio Akieme exprime sa frustration après la défaite face au Stade Brestois

Déjà battu par l’AJ Auxerre (1-2) lors de la huitième journée de Ligue 1, le Stade de Reims vient de subir une deuxième défaite consécutive contre le Stade Brestois ce samedi soir. En zone mixte après le match, Sergio Akieme a exprimé sa frustration face à cet échec renouvelé.

Sergio Akieme critique la performance du Stade de Reims

Titulaire au sein du onze de départ du Stade de Reims, Sergio Akieme n’a pas disputé l’intégralité de la rencontre. À la 80e minute, le défenseur espagnol de 26 ans a cédé sa place à Nhoa Sangui. Après cette défaite contre le Stade Brestois, Akieme n’a pas caché sa déception concernant la performance de son équipe. « Oui, il y a beaucoup de frustration de notre côté. On voulait gagner à domicile, c’est certain. Mais on a encaissé ce but très tôt, et malgré une bonne réaction par la suite, on n’a pas réussi à égaliser, ce qui est dommage », a-t-il exprimé.

Akieme a également souligné le manque d’efficacité et de concentration des Rémois en début de rencontre. « Ce qui nous a manqué ? Avant tout, de l’efficacité. Et davantage de concentration au coup d’envoi », a-t-il ajouté au micro de DAZN. Bien que sa performance individuelle ait été appréciable, cela n’a pas suffi pour éviter une défaite à domicile.

Le parcours de Sergio Akieme avec le Stade de Reims

Arrivé au Stade de Reims en février 2024, Sergio Akieme s’est rapidement adapté à la Ligue 1. Indispensable dans le dispositif de Luka Elsner, il est un pilier de la défense rémoise. En tant que latéral gauche, Akieme ne se contente pas de ses tâches défensives et participe activement à l’animation offensive. Lors du match nul 2-2 contre l’Olympique de Marseille, il a même marqué un but, renforçant ainsi son importance dans l’effectif rémois.