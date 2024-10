RC Lens : mauvaise nouvelle pour le le RCL, Frankowski blessé face au LOSC,

Le RC Lens a connu une soirée difficile lors du derby du Nord face au LOSC ce samedi. Défaits par leurs rivaux, les Lensois ont également subi un coup dur avant même le début de la seconde période. Przemyslaw Frankowski, un des cadres du RCL, a dû sortir du terrain en raison d’une blessure qui fragilise l’équipe des Sang et Or.

RCL : une défaite amère et une blessure pour RC Lens face au LOSC

Juste avant le coup d’envoi de la deuxième mi-temps, le latéral droit du RC Lens a demandé à être remplacé, une scène rare et préoccupante pour le club. Frankowski s’est assis sur la pelouse et, visiblement en douleur, a attendu quelques secondes avant de céder sa place à Tom Pouilly. À 29 ans, le défenseur du RCL se plaint de douleurs à l’arrière de la cuisse, une blessure qui pourrait l’éloigner des terrains pendant un certain temps si elle se révèle sérieuse.

Des examens médicaux sont prévus dans les jours à venir pour déterminer la gravité de cette blessure et estimer le temps d’indisponibilité de Frankowski. Ce coup dur arrive à un moment critique pour le RC Lens, qui tente de se maintenir dans le haut du classement. La perte de Frankowski pourrait peser lourdement sur les prochaines performances du RCL, qui devra peut-être revoir sa stratégie défensive pour combler ce manque.

En attendant les résultats des examens, le RC Lens et ses supporters espèrent un retour rapide de Frankowski. Cependant, cette blessure inattendue s’ajoute aux défis auxquels le RCL fait face en cette saison de Ligue 1, marquée par des hauts et des bas.