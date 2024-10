RC Lens – LOSC : Will Still face à un problème de riche à résoudre

Le RC Lens connaît un début de saison remarquable, notamment grâce à sa solide défense. Mais cette réussite pose un nouveau problème à Will Still : celui de choisir entre trois défenseurs centraux de haut niveau.

RC Lens : Un trio de choc pour sécuriser la défense

Malgré un changement d’entraîneur, le RC Lens conserve sa solidité défensive. Après huit matchs de Ligue 1 disputés cette saison, les Sang et Or n’ont concédé que quatre buts. Ce qui fait du club lensois l’une des meilleures défenses du championnat. Un statut acquis notamment grâce à Abdukodir Khusanov et Jonathan Gradit qui tenaient la défense centrale jusque-là.

Cependant, comme un coup de pouce supplémentaire, Will Still enregistre le retour gracieux de Kevin Danso, absent depuis le début de saison pour des raisons de santé. Le défenseur central est éloigné des pelouses depuis son transfert raté à l’AS Rome et un problème de cœur qui lui a été détecté. Ils sont donc désormais trois à se disputer deux places de titulaires en défense centrale du RC Lens.

Un choix difficile pour Will Still

Les performances de Khusanov et Danso lors du dernier match remporté par le RC Lens face à l’AS Saint-Étienne ont renforcé la concurrence. Leur association a apporté de la sérénité et de l’efficacité à la défense lensoise. Le choix entre ces trois joueurs est loin d’être évident. Chacun apporte des qualités spécifiques : l’expérience de Gradit, la jeunesse et la progression de Khusanov, la puissance et l’agressivité de Danso.

L’entraîneur lensois devra prendre en compte différents critères pour composer sa défense : les forces et les faiblesses de chaque joueur, l’adversaire du jour et les enjeux de la rencontre. Plusieurs éléments pourraient orienter son choix au moment de décider de la composition de son équipe.

Danso et Khusanov sont plus grands et pourraient apporter un avantage aérien intéressant, surtout face à une équipe comme Lille qui est dangereuse sur coups de pied arrêtés. L’association des deux joueurs a montré sa solidité, mais Gradit peut apporter une touche technique supplémentaire. Pour éviter les blessures et maintenir une émulation au sein du groupe, Will Still pourrait être tenté de faire tourner.

Un problème agréable à avoir

Ce « problème de riches » est une excellente nouvelle pour le RC Lens. Cela montre que le club a réussi à construire un effectif de qualité et que la concurrence est féroce. Quel que soit le choix de Will Still, le RC Lens dispose d’une défense solide et expérimentée. Le derby face à Lille s’annonce passionnant et la composition de l’équipe lensoise sera scrutée avec attention.