OM – PSG : Le Paris SG reçoit un important message avant le Classique

À quelques heures du premier Classique de la saison sur le terrain de l’OM, les joueurs du PSG ont reçu un important message de la part d’une ancienne icône du club.

Ronaldinho apporte son soutien au PSG pour le Classique

En clôture de la neuvième journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain affronte l’Olympique de Marseille ce dimanche soir au stade Vélodrome. À quelques heures de ce choc, Luis Enrique et ses joueurs ont reçu le soutien de l’ancienne idole des Rouge et Bleu, Ronaldinho. La légende brésilienne a lancé un message sur sa page Twitter pour encourager la bande à Ousmane Dembélé pour ce match tant attendu.

« Souvenirs du Classique… Victoire dans le Classique avec deux buts !!! Vingt ans plus tard, et l’affection des supporters reste la même. Allez Paris ! », a écrit Ronaldinho comme à son habitude lors des grands rendez-vous du Paris Saint-Germain. Après la star auriverde, le PSG a reçu un autre soutien de taille pour le Classique à venir.

Le CUP derrière les hommes de Luis Enrique

Interdits de déplacement à Marseille, les supporters du PSG ont pour autant tenu à apporter leur soutien aux garçons de Luis Enrique pour le choc de ce soir contre ceux de Roberto De Zerbi. Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, le Collectif Ultras Paris, présent à l’entraînement vendredi, à donner de la force aux Rouge et Bleu.

« Présence du Collectif Ultras Paris et de Handicap PSG à l’entraînement ce matin pour encourager nos joueurs et leur assurer notre soutien avant le clasico de ce dimanche. S’en est suivie une rencontre avec le président Nasser Al-Khelaïfi, marquée par des échanges très positifs et constructifs avec les leaders de l’association. Échanges également avec l’équipe et le staff pour rappeler l’importance de ce match : c’est tout un stade et une ville qui comptent sur eux pour ramener la victoire et porter haut les couleurs de Paris. Ensemble, nous sommes invincibles ! Allez Paris ! », écrit le CUP.