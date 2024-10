Mercato PSG : Le Paris SG veut sécuriser l’avenir avec un jeune crack

Le PSG veut poursuivre sa politique de recrutement axée sur les jeunes talents du football européen. Le club de la capitale mise beaucoup sur son centre de formation avec un nouveau crack qu’ils sont prêts à sécuriser pour l’avenir.

Mercato PSG : Un nouvel espoir sur le point de signer pro

Le PSG continue de miser sur sa formation. Après avoir intégré avec succès des jeunes talents comme Warren Zaïre-Emery et Senny Mayulu dans l’équipe première, le club de la capitale s’apprête à offrir un premier contrat professionnel à l’un de ses plus prometteurs espoirs : Ibrahim Mbaye.

Âgé de seulement 16 ans, l’ailier français a déjà fait plusieurs apparitions dans le groupe professionnel du PSG cette saison. Son talent et son potentiel ont convaincu le staff de Luis Enrique de lui proposer un contrat professionnel, alors que son contrat aspirant prend fin en juin 2026.

Ibrahim Mbaye, la nouvelle pépite parisienne

Ibrahim Mbaye, avec son profil d’ailier rapide et technique, est considéré comme l’une des plus grandes promesses du football français. Son intégration rapide dans le groupe professionnel témoigne de son talent précoce. Bien qu’il n’ait pas encore marqué de but en Ligue 1, il a déjà montré de belles qualités et une grande maturité pour son âge.

En offrant un contrat professionnel à Ibrahim Mbaye, le PSG souhaite sécuriser l’avenir de l’un de ses meilleurs espoirs et renforcer son projet de jeu axé sur la formation.

Un centre de formation en pleine renaissance

Cette volonté de faire confiance aux jeunes est un changement notable pour le PSG. Ces dernières années, de nombreux talents formés au club avaient choisi de quitter la capitale pour s’expatrier et gagner du temps de jeu. Mais avec l’arrivée de nouveaux dirigeants et d’un nouveau projet sportif, le centre de formation parisien connaît un véritable renouveau.

Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu et Yoram Zague sont autant d’exemples de jeunes joueurs qui ont réussi à s’imposer dans l’équipe première. Ces réussites sont une preuve que le PSG est en mesure de former des joueurs de haut niveau.