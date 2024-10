ASSE : Zuriko Davitashvili, seul rayon de soleil dans la grisaille stéphanoise

Zuriko Davitashvili est l’une des rares satisfactions de l’ASSE en ce début de saison en Ligue 1. Le Géorgien porte à lui seul l’attaque de l’AS Saint-Etienne et a encore confirmé son statut de principale arme offensive des Verts d’Olivier Dall’Oglio face au Havre.

Zuriko Davitashvili brille, mais l’ASSE continue de couler

Depuis son arrivée en provenance de Bordeaux, Zuriko Davitashvili a rapidement séduit les supporters stéphanois. Ses qualités techniques, sa vitesse et son sens du but font de lui un atout offensif majeur. L’international géorgien s’est encore illustré samedi avec un doublé lors de la défaite 4-2 de l’ASSE face au Havre.

Malgré ses performances individuelles, l’ASSE enchaîne les contre-performances et est déjà sous la menace d’une relégation. Les Verts d’Olivier Dall’Oglio souffrent d’un manque de réalisme et d’une défense friable. Zuriko Davitashvili, malgré ses cinq buts et 2 passes décisives en neuf matchs, ne peut à lui seul sauver son équipe.

⚽️ 5 BUTS

🎁2 PASSES DECISIVES



𝗭𝘂𝗿𝗶𝗸𝗼 𝗗𝗮𝘃𝗶𝘁𝗮𝘀𝗵𝘃𝗶𝗹𝗶 𝗲𝘀𝘁 𝘁𝗼𝘂𝘁 𝘀𝗶𝗺𝗽𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗜𝗠𝗣𝗟𝗜𝗤𝗨𝗘 𝗦𝗨𝗥 𝗣𝗟𝗨𝗦 𝗗𝗘 𝟴𝟱% 𝗗𝗘𝗦 𝗕𝗨𝗧𝗦 𝗦𝗧𝗘𝗣𝗛𝗔𝗡𝗢𝗜𝗦 𝗰𝗲𝘁𝘁𝗲 𝘀𝗮𝗶𝘀𝗼𝗻 ! 💚🤍🇬🇪#SCOASSE pic.twitter.com/7F3OHBVVm4 — Scoop Ligue 1 (@ScoopLigue1) October 26, 2024

L’international géorgien a exprimé sa frustration après la défaite face à Angers : « Je suis déçu car on a eu beaucoup d’opportunités pour gagner ce match, mais c’est le foot. On doit apprendre, et je pense qu’on fera mieux lors du prochain match », a-t-il confié au micro de DAZN. En dépit des mauvais résultats de l’ASSE, Zuriko Davitashvili n’est pas inquiet.

« Si je suis inquiet ? Non. On doit avoir une plus grande confiance, mais je ne sais pas trop quoi dire. Homme du match ? Ce n’est pas le plus important pour moi, c’est l’équipe et la victoire. Notre situation est un peu difficile, il faut faire mieux et prendre des points », a lâché le joueur de 23 ans.