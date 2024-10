ASSE : Cri d’alarme de Dall’Oglio, l’AS Saint-Etienne au bord de l’abîme

Visiblement déçu, Olivier Dall’Oglio, entraîneur de l’ASSE, a exprimé son désarroi en conférence de presse suite à la défaite face à Angers SCO. Le score de 4-2 n’a fait qu’accentuer la frustration du technicien stéphanois.

L’ASSE coule : 6 défaites et 24 buts encaisés en 9 matchs !

L’ASSE traverse une crise sans précédent en ce début de saison. Les Verts, promus en Ligue 1 en juin dernier, peinent à retrouver leur niveau et occupent une inquiétante 16ème place, synonyme de barrages.

En neuf journées de championnat, l’AS Saint-Étienne a subi six défaites, encaissé 24 buts et n’en a marqué que 8. Une statistique qui en dit long sur les difficultés de l’équipe d’Olivier Dall’Oglio, tant défensivement qu’offensivement.

Dall’Oglio appelle au secours : l’ASSE fonce dans le mur !

Après la dernière défaite à Angers, l’entraîneur de l’ASSE s’est montré particulièrement lucide. « Je me mets à la place de notre gardien. Ce n’est pas simple ce qu’on lui demande. On laisse Gautier Larsonneur un peu à l’abandon », a-t-il regretté, soulignant les lacunes défensives de son équipe.

Olivier Dall’Oglio appelle ses joueurs à une réaction : « Il faut que chacun élève son niveau. On doit être plus malins, apprendre de nos erreurs. Le match de Lens aurait dû nous servir de leçon, mais une semaine plus tard, on recommence. C’est frustrant. La Ligue 1 est un championnat difficile, mais nous devons nous adapter plus rapidement. Il n’y a pas de place pour la complaisance. »

La situation est critique à l’AS Saint-Étienne. Les dirigeants stéphanois envisagent déjà des changements, notamment sur le banc de touche. Le mercato d’hiver pourrait être l’occasion de faire venir un nouvel entraîneur et des renforts pour relancer l’équipe.