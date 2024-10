ASSE : Olivier Dall’Oglio résiste toujours à la tempête, mais jusqu’à quand ?

L’ASSE n’est pas prête de se séparer d’Olivier Dall’Oglio. L’entraîneur des Verts, malgré des résultats décevants et en dents de scie, bénéficie toujours de la confiance de ses dirigeants.

ASSE : Olivier Dall’Oglio toujours l’homme de la situation ?

L’AS Saint-Étienne traverse une période difficile. Après deux années en Ligue 1 et un retour gracieux dans l’élite du football français, les Verts peinent à retrouver leur niveau en Ligue 1. Malgré une nouvelle défaite, cette fois face à Angers SCO, le club n’est pas prêt à se séparer d’Olivier Dall’Oglio.

Le technicien français, arrivé en cours de saison dernière, a un lourd défi à relever avec l’ASSE en Ligue 1. Le début de saison stéphanois est le plus mauvais de l’histoire du club au XXIe siècle, hors saison de relégation. Les lacunes de l’équipe sont nombreuses : manque de solidité défensive, inefficacité offensive…Beaucoup de choses que reconnaît Dall’Oglio.

« En termes de puissance, en termes de technique dans les deux surfaces, en termes de force, on prend les buts sur les coups de pied arrêtés, sur les seconds ballons, oui il nous manque beaucoup de choses. Il va falloir vite s’adapter sinon ça va être très compliqué pour nous », a confié Dall’Oglio.

Pourtant, comme l’a fait savoir RMC Sport, le club a choisi de ne pas céder à la panique et de maintenir sa confiance en Olivier Dall’Oglio. Ce choix est soutenu par Loïc Perrin, coordinateur sportif des Verts, qui estime que l’entraîneur a besoin de temps pour mettre en place son projet. L’homme est conscient de la situation critique de son équipe.

Il a reconnu en conférence de presse que le travail à accomplir est immense et que les joueurs doivent rapidement progresser. Malgré les difficultés, l’entraîneur stéphanois reste déterminé à redresser la barre.

« On est en apprentissage mais ça commence à être difficile en termes de confiance pour les garçons qui découvrent ce niveau, pour le staff qui pousse derrière et qui travaille beaucoup, pour le club, pour les supporters. On doit passer par cet apprentissage là, je ne vois pas d’autre solution », a-t-il confié.