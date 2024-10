Racing Club de Lens : Grosse inquiétude au RC Lens avant le PSG !

Les prochaines journées s’annoncent difficiles pour le RC Lens en Ligue 1. Le club artésien manque de buteurs de classe mondiale capables de faire la différence dans les matchs importants.

RC Lens vs PSG : Vers une défaite inévitable des Sang et Or ?

Le RC Lens a concédé sa première défaite de la saison en Ligue 1 (2-0) face au LOSC samedi à l’occasion de la neuvième journée de Ligue 1. Les hommes de Will Still ont chuté au stade Bollaert face aux Dogues en pleine forme. Les Sang et Or pourraient essuyer une nouvelle défaite face au PSG pour le compte de la 10e journée du championnat de France. Le champion de France en titre est en grande forme et balaie tout sur son passage en Ligue 1.

Le RC Lens manque d’armes offensives cette saison et trouve difficilement le chemin des filets. Le club artésien s’est séparé de certains attaquants cet été et d’autres, comme Martin Satriano et Wesley Saïd, ont contracté des blessures et sont coincés à l’infirmerie. Cette faiblesse offensive pourrait coûter cher au RC Lens face au Paris SG.

À l’issue de la rencontre contre le LOSC, le technicien lensois, Will Still a pointé du doigt les lacunes de son équipe. « Encore une fois, on manque d’efficacité, et c’est embêtant. Je continue à chercher. Malheureusement, on a perdu pas mal de forces vives dans le secteur offensif. Il n’y a pas d’autre solution, on va continuer à travailler pour trouver ce meilleur équilibre », a déclaré le coach lensois.

Autre coup dur avant le choc face au PSG, Will Still devra composer sans son défenseur argentin Facundo Medina. Il est suspendu pour un match pour accumulation de cartons jaunes. Son absence lors du déplacement à Paris est un coup dur pour le RC Lens. Titulaire indiscutable du RC Lens, Facundo Medina a déjà disputé 10 rencontres avec le club artésien cette saison.