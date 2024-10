RC Lens : La panne d’efficacité offensive du RCL inquiète

Malgré un début de saison prometteur, le RC Lens fait face à un problème récurrent : l’inefficacité de son attaque. Les Sang et Or peinent à concrétiser leurs occasions et manquent cruellement d’un buteur de classe.

Le RC Lens butte sur le mur du réalisme

Les absences sur le front de l’attaque ne facilitent pas la tâche des Lensois. Wesley Saïd et Martin Satriano, blessés de longue durée, étaient censés apporter une solution offensive. Florian Sotoca, plutôt créateur de jeu, et M’Bala Nzola, encore en rodage, ne parviennent pas à compenser leurs absences. Le RC Lens fait clairement face à une panne offensive inquiétante cette saison.

Les statistiques sont sans appel : le RC Lens est la quatorzième pire attaque de Ligue 1. Alors que la défense est l’une des plus solides du championnat, l’attaque peine à trouver le chemin des filets. Cette inefficacité s’est notamment manifestée lors du derby perdu contre le LOSC Lille, où les Lensois ont manqué de réalisme devant le but.

« Encore une fois, on manque d’efficacité sur les situations qu’on s’est créées, ça reste un vrai plan de travail et c’est embêtant. Je continue à chercher. Malheureusement, on a perdu pas mal de forces vives dans le secteur offensif. Il n’y a pas d’autre solution, on va continuer à travailler, pour trouver ce meilleur équilibre. Je pense que c’est par ça que ça va passer », a déclaré Will Still après la défaite contre le LOSC.

RC Lens : Un renfort offensif nécessaire pour Will Still ?

Face à cette situation, la question d’un renfort offensif se pose avec acuité. Le recrutement d’un attaquant de pointe expérimenté pourrait apporter un plus indéniable à l’équipe. Cependant, il faudra également travailler sur l’efficacité collective et la finition des joueurs déjà présents dans l’effectif.

Les prochaines semaines s’annoncent décisives pour le RC Lens. Les Sang et Or devront rapidement trouver des solutions pour retrouver le chemin des filets et confirmer leur statut de prétendant aux places européennes. La prochaine sortie des hommes de Will Still s’annonce délicate, car ils se déplaceront au Parc des Princes pour défier le PSG.