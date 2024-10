Mercato Stade Rennais : Arnaud Kalimuendo s’éloigne de la Juventus

À quelques mois du mercato hivernal, deux clubs anglais et espagnols négociations avec le Stade Rennais pour recruter l’attaquant français Arnaud Kalimuendo. Le joueur du SRFC pourrait même déjà faire ses valises dès le prochain marché des transferts.

Mercato Stade Rennais : Le départ d’Arnaud Kalimuendo du SRFC se précise

La Juventus Turin pourrait ne pas réussir à s’attacher les services de l’attaquant français Arnaud Kalimuendo lors du prochain mercato hivernal. Depuis quelques semaines, son nom est évoqué pour un transfert en Italie dès janvier.

Le profil d’Arnaud Kalimuendo intéresse le technicien de la Juventus, Thiago Motta qui insiste pour son arrivée cet hiver. Selon les informations de Tuttosport, les Bianconeri suivent de près la situation du joueur et seraient prêts à dégainer une offre pour le recruter. Selon le site Transfermarkt, la valeur marchande d’Arnaud Kalimuendo est estimée à 20 millions d’euros.

Les dirigeants du Stade Rennais ne s’opposeraient pas à son départ. Ils avaient voulu le vendre lors du dernier mercato estival, mais aucun club n’a pu déposer une offre alléchante sur leur table. Les pensionnaires du Roazhon Park exigent au moins 25 millions pour le laisser partir.

Mercato SRFC : Kalimuendo peut partir, Julien Stephan ne le retiendrait pas

Cependant, d’autres formations entrent dans la course pour la signature d’Arnaud Kalimuendo et pourraient chambouler les plans des Italiens. Selon Foot National, deux clubs anglais et espagnols auraient entamé des discussions avec les dirigeants rennais ces dernières semaines. Mais aucun des prétendants n’est encore prêt à répondre aux exigences financières des Bretons.

Arnaud Kalimuendo n’entre plus trop dans les plans du technicien breton, Julien Stéphan, en raison de pépins physiques et de la baisse de sa forme. Avec seulement trois buts inscrits en huit rencontres de Ligue 1, ses performances sont en dessous de ses standards habituels.