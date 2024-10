Montpellier HSC : Birama Touré critique le manque de concentration du MHSC

De nature calme, Birama Touré a rompu le silence dimanche après la défaite (0-3) du Montpellier HSC contre le Toulouse FC. Au micro de DAZN, le milieu récupérateur malien de 32 ans a exprimé sa déception tout en soulignant les faiblesses de son équipe.

Birama Touré évoque les problèmes majeurs du Montpellier HSC

Lors d’une interview avec DAZN après la déroute contre le Toulouse FC, Birama Touré a donné raison à Jean-Louis Gasset, qui pointe régulièrement un manque d’état d’esprit. Le technicien français de 70 ans avait insisté sur cet aspect lors de sa présentation et en conférence de presse d’après-match. « Lorsque vous êtes menés dès les premières minutes, même avec de bonnes intentions, la fébrilité se fait sentir. L’adversaire le perçoit, presse et marque. À ce moment-là, il prend confiance, et nous, on retombe dans le doute. C’est là-dessus qu’il va falloir travailler. » Birama Touré soutient cette analyse du coach, tout en soulignant également le manque de concentration du Montpellier HSC dès les premières minutes d’un match.

Pierre SAGE (Entraineur Lyon OL) during the Ligue 1 Uber Eats match between Montpellier and Lyon at Stade de la Mosson on February 11, 2024 in Montpellier, France. (Photo by Alexandre Dimou/FEP/Icon Sport)

« Tous les week-ends, on dit la même chose, mais on n’apprend pas de nos erreurs. À chaque fois, on encaisse des buts tôt dans le match, ce qui nous oblige à courir après le score. Il faut changer cela et mieux gérer nos débuts de match. On essaie pourtant de bien faire, mais en encaissant des buts rapidement, on se découvre pour revenir au score, et voilà… On perd l’équilibre et on encaisse encore », a souligné Birama Touré. Malgré tout, le milieu défensif malien reste optimiste pour la suite de la saison.

Tout comme Jordan Ferri, le natif de Kayes estime que le Montpellier HSC a besoin de temps pour s’adapter au nouveau staff technique. Il appelle à intensifier le travail collectif pour bâtir une équipe capable d’exploiter les qualités de Jean-Louis Gasset. « La saison est encore longue, un nouveau coach vient d’arriver, et on va travailler là-dessus », a conclu Birama Touré.