PSG-Inter Milan : Ignorée, Anne Hidalgo surprend Al-Khelaïfi

Ignorée par Nasser Al-Khelaïfi et l’UEFA pour la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et l’Inter Milan, la Maire de Paris, Anne Hidalgo, ne boude pas pour autant cette rencontre tant attendue.

L’incroyable décision d’Anne Hidalgo pour la finale PSG – Inter Milan

Si elle ne sera pas dans la loge présidentielle de l’Allianz Arena de Munich samedi soir, faute d’invitation de Nasser Al-Khelaïfi et de l’UEFA, Anne Hidalgo, la Maire de Paris, compte bien jouer sa partition pour la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et l’Inter Milan.

Depuis la capitale française, la première magistrate de Paris va apporter son soutien aux hommes de Luis Enrique. Dans un communiqué officielle, l’élue socialiste a annoncé que la Tour Eiffel sera aux couleurs rouge et bleu samedi et scintillera à chaque but du PSG.

« Samedi, toutes et tous derrière le PSG. Après le titre en Championnat de France et en Coupe de France, tout Paris est avec les joueurs pour remporter la Ligue des Champions ! Pour les soutenir, j’ai décidé d’éclairer la tour Eiffel aux couleurs de Paris et du club samedi soir. Elle scintillera à chaque but parisien. Paris a rendez-vous avec l’histoire du football », écrit notamment Anne Hidalgo.

Mieux, dès vendredi, la Mairie de Paris divulguera des messages d’encouragement à Ousmane Dembélé et ses partenaires. « Vous nous faites rêver ! On compte sur vous pour faire briller Paris ! Dès vendredi soir un message d’encouragement s’affichera sur la tour Eiffel. Dès ce soir les panneaux sur le périphérique situés près du Parc des Princes afficheront des messages de soutien », ajoute la femme politique.

Une sélection de bars et d’établissements qui diffuseront la rencontre sera également proposée. À la recherche de sa première étoile dans cette compétition européenne, le Paris Saint-Germain pourra donc compter sur le soutien de ses autorités locales.

La mobilisation de la Ville de Paris autour de son club phare sera donc total et inédit. Ce dispositif vise à unir les supporters derrière leur équipe et à faire rayonner la ville sur la scène européenne, témoignant de l’engouement populaire autour de ce rendez-vous historique.